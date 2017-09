Plus de problèmes respiratoires

Peut-être une conséquence de la présence de ces produits : les personnes qui cumulent cigarette et vapote ont plus de problèmes respiratoires que les fumeurs exclusifs. C’est le résultat d’une seconde étude présentée au même congrès, et menée par des chercheurs de l’université d’Umea (Suède).

Le Dr Linnea Hedman - spécialiste en sciences du comportement - et son équipe ont interrogé plus de 30 000 Suédois représentatifs de la population : non fumeurs, fumeurs (11 % de l’échantillon), vapoteurs (0,6 %), ou fumeurs et vapoteurs (1,2 %).

Cet interrogatoire a montré que, parmi les non fumeurs, 26 % avaient des problèmes respiratoires. Cette proportion monte à 34 % chez les vapoteurs, et à 46 % chez les fumeurs. Mais c’est chez les fumeurs-vapoteurs qu’elle elle la plus importante : plus d’un sur deux (56 %) se plaint de difficultés respiratoires.

« Nous avons montré que les personnes qui cumulent cigarettes conventionnelles et électroniques sont plus souvent sujets aux éternuements et aux toux prolongées et grasses, explique le Dr Hedman. Il se pourrait que des fumeurs qui ont déjà ces symptômes tentent, sans y parvenir, d’arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Mais il se pourrait aussi que l’utilisation cumulés des deux produits augmente les effets de chacun pris indépendamment. »

Un gadget de fumeurs

Ces résultats ne vont pas dans le sens de la validation de la cigarette électronique comme produit de sevrage. D’autant plus que les chiffres récoltés lors de cette étude suggèrent qu’elle n’aide pas à arrêter de fumer.

Elle a en effet révélé que la e-cigarette était finalement plutôt utilisée par des fumeurs que par les autres. Près de 10 % des fumeurs vapotent également, contre seulement 1 % des anciens fumeurs, et 0,6 % des non-fumeurs. Elle est par exemple utilisée par des accros à la cigarette, lorsqu’ils ne peuvent pas s’en griller une, dans les restaurants par exemple, estiment les chercheurs.

« L’un des arguments justifiant l’existence de la cigarette électronique, c’est qu’elle permettrait aux fumeurs d’arrêter. Mais notre étude le contredit, estime le Dr Hedman. Si c’était le cas, on retrouverait bien plus de vapoteurs chez les anciens fumeurs. »

Une étude limitée ?

Cette double présentation tend à montrer que la cigarette électronique est un bien piètre moyen de sevrage, parce qu’elle continue d’apporter des produits potentiellement dangereux pour le système respiratoire et que, de toute façon, elle ne permet pas d’arrêter de fumer. Mais certains pourront ajouter qu’en comparaison des composants cancérigènes et toxiques du tabac, les quelques produits potentiellement irritants des e-liquides ne sont pas grand chose.

D’autre part, la seconde étude ne fait pas état de la consommation de cigarettes. Elle se contente de comparer les pratiques. Il aurait été intéressant de se pencher sur le nombre moyen de cigarettes consommées par les fumeurs exclusifs et par les fumeurs-vapoteurs.