75 cas en 2017

Dengue : six nouveaux cas autochtones à la Réunion

La circulation du virus de la dengue sur l’île de l’Océan Indien se poursuit. Les communes de Saint-Paul et de Saint-Louis sont touchées.

C’est le début de l’hiver austral à la Réunion. Mais les insulaires doivent continuer à se méfier du virus de la dengue, avertit l’Agence régionale de santé Océan Indien (ARS OI). Elle rappelle dans un communiqué paru ce mercredi « l’importance de se mobiliser pour lutter collectivement contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures) et freiner ainsi la propagation du virus ».

« L’entrée dans l’hiver austral peut laisser penser à tort que le risque de propagation de la dengue est à présent faible. La persistance de la circulation du virus nous montre le contraire », insiste-t-elle.

Au cours des 15 derniers jours, de nouveaux foyers ont en effet été repérés : 6 cas autochtones – contractés sur place – ont été identifiés, portant le nombre de personnes infectées sur l’île à 69 en 2017. S’y ajoutent 6 cas importés : au total, au moins 75 Réunionnais ont été touchés depuis le début de l’année.

Plan ORSEC

Ces nouveaux cas autochtones sont situés sur les communes de Saint-Paul (quartiers Grand Pourpier et Le Guillaume) et Saint-Louis (quartier La Rivière), indique l’ARS OI. « La circulation virale présente actuellement une faible activité mais se poursuit néanmoins de manière diffuse sur plusieurs secteurs des communes de Saint-Paul et de Saint-Louis, précise l’agence sanitaire. Les autres foyers préalablement identifiés semblent à présent peu ou pas actifs. »

Le niveau 2A du plan ORSEC est maintenu : « Identification d'une circulation virale modérée autochtone - apparition d'un ou plusieurs regroupements de cas ou de plusieurs cas sporadiques ». Il implique une surveillance accrue, la mobilisation des professionnels de santé, et une lutte anti-vectorielle contre les moustiques tigre, responsables de la propagation de la maladie.

Les services de l’ARS tentent d’éliminer les sites de reproduction, et procèdent à des traitements insecticides de jour, et de nuit. Près de 15 000 visites à domicile ont ainsi été effectuées, et 11 000 traitements de cours et de jardins ont été réalisés.