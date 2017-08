Vigilance maintenue

La Nouvelle Calédonie a elle subi une flambée de dengue ces derniers mois. Selon les autorités néo-calédoniennes, près de 5 000 cas ont été recensés depuis le 1er septembre 2016. Le pic de l’épidémie a été atteint en mars 2017. Le nombre de cas cliniques ou suspects diminue depuis, mais 11 décès sont survenus depuis le mois de janvier.

Les autorités sanitaires demandent aux populations de rester vigilantes et de ne pas baisser la garde face aux moustiques. Malgré le retour de la saison fraîche, ces nuisibles peuvent toujours agir et transmettre le virus de la dengue. Outre une protection contre les piqûres de moustiques, il est également demandé aux habitants de détruire les gîtes larvaires dans leur jardin (pots de fleurs pleins d’eau, gouttières non nettoyées) et à leur domicile.