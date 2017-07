A Dumbéa

La dengue fait une onzième victime en Nouvelle-Calédonie

Un homme de 54 ans hospitalisé en réanimation est mort des suites de la dengue. Il s'agit de la 11e victime depuis le début de l'année.

Une nouvelle victime de la dengue est à déplorer en Nouvelle-Calédonie. Un homme de 54 ans a succombé à cette maladie infectieuse. L’habitant de Dumbéa était hospitalisé en réanimation depuis dimanche. Ce nouveau décès porte à 11 le nombre de victimes de la dengue depuis le mois de janvier.

Selon les autorités néo-calédoniennes, près de 5 000 cas ont été recensés depuis le 1er septembre 2016. Le pic de l’épidémie a été atteint en mars 2017. Le nombre de cas cliniques ou suspects diminue depuis.



Ne pas baisser la garde

Avec 1 970 personnes infectées, la capitale Nouméa est la plus touchée par l’épidémie. Viennent ensuite les communes de Païta, Mont-Dore et Dumbéa. Toutes ces villes ont enregistré des décès liés à la dengue, dont un nourrisson de 6 mois.

Les autorités sanitaires de l’archipel demandent à la population de rester vigilante et de ne pas baisser la garde face aux moustiques. Malgré le retour de la saison fraîche, ces nuisibles peuvent toujours agir et transmettre le virus de la dengue. Les Néo-Calédoniens sont donc appelés à se protéger contre les piqûres de moustique.

Il leur est également demandé de détruire les gîtes larvaires dans leur jardin (pots de fleurs pleins d’eau, gouttières non nettoyées) et à leur domicile.