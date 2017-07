Déjà plus de 200 morts

Dengue : le Sri Lanka envoie l’armée dans des zones à risque

La prolifération de la maladie serait due à l'humidité de la mousson mais également aux montagnes d'ordures qui s'accumulent dans la capitale, Colombo.

Le Sri Lanka a passé la vitesse supérieure dans sa lutte contre la dengue. Le pays d'Asie du Sud a envoyé dimanche des centaines de soldats pour détruire les zones de reproduction des moustiques. Depuis le début de l'année, le pays fait face à une propagation de la dengue qui a tué 215 personnes, soit plus du double que pour toute l'année 2016, selon des statistiques officielles.



La dengue est une maladie transmise par le moustique Aedes aegypt, ou moustique tigre. Les symptômes sont une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des vomissements, et pour les cas les plus graves des hémorragies et un état de choc chez les enfants.



« Vingt-cinq équipes vont se rendre dans les zones les plus affectées à Colombo et dans ses environs, et chercher les zones de prolifération de la dengue (...) », a expliqué l'armée dans un communiqué.





71 000 personnes infectées

Les autorités estiment que l'accumulation des déchets dans la capitale constitue le principal facteur de cette crise. Les eaux stagnantes engendrées par les inondations du mois dernier, causées par la mousson, sont également pointées du doigt pour le regain de cette maladie typique des zones tropicales.



Au cours des six premiers mois de 2017, la dengue a infecté 71 000 personnes dans cette île de l'océan Indien, contre 55 000 pour tout 2016.



Pour rappel, en plus de la dengue, le moustique tigre peut transmettre le virus Zika et le Chikungunya.