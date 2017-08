Fibrillation, infarctus

Chez les jeunes sportifs (moins de 40 ans), la fibrillation ventriculaire est souvent responsable. C’est un trouble du rythme cardiaque qui désorganise les contraction des différentes parties du cœur, le rendant alors inefficace pour faire circuler le sang. Un choc électrique (défibrillation) permet de resynchroniser les contractions.

Pour les plus âgés, les infarctus du myocarde sont plus nombreux, et souvent compliqués par un épaississement du muscle cardiaque. La prévention n’est pas toujours évidente lorsque le patient n’a pas de symptôme lié à un problème cardiaque. Les examens de base (électrocardiogramme, échographie) peuvent détecter certaines malformations, mais pas tous les facteurs de risque.

Visite chez le cardiologue

Les exigences de santé pour la pratique sportive ne sont pas non plus à niveau. Pour la plupart des activités, un simple certificat de non contre-indication rédigé par le généraliste suffit. Le renouvellement des certificats doit, à l’exception de certains sports, être effectué tous les trois ans. Mais l’examen est parfois expédié et laisse passer des pathologies dangereuses pour une pratique intensive.

Pourtant, dans 60 à 80 % des cas, une anomalie peut être détectée par un simple électrocardiogramme, d’après les estimations du Pr François Carré, cardiologue et médecin du sport à l’hôpital Pontchaillou à Rennes. Les sportifs de haut niveau doivent consulter spécifiquement un médecin du sport qui fera un électrocardiogramme. Ils doivent aussi subir une échocardiographie une fois dans leur carrière et effectuer une épreuve d’effort tous les cinq ans.

Mais il est important de noter que les bénéfices d’une pratique sportive adaptée aux capacités sont tellement importants que les risques de mort subite sont, en comparaison, très faibles. Ce qui n’empêche pas la prudence. Pour écarter les risques au maximum, tous les sportifs peuvent respecter la règle simple des sportifs de haut niveau. Elle est peu coûteuse et peut rapporter gros.