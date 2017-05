Les visites médicales en question

La mort tragique du jeune Noa pourrait relancer le débat sur les certificats médicaux obligatoires d’aptitude au sport. Jusqu’à présent, il était nécessaire de renouveler ces certificats à chaque rentrée sportive. Mais désormais, la visite médicale ne sera plus obligatoire qu’une fois tous les trois ans – sauf en cas de changement de discipline sportive, ou pour certaines disciplines. Les années intermédiaires, les sportifs pourront se contenter de remplir un questionnaire.

L’objectif : désengorger les cabinets des médecins généralistes en septembre, afin de leur permettre de réaliser des examens plus complets. Mais le Pr Carré regrette qu’un électrocardiogramme ne soit pas demandé lors de ces visites. « Un électrocardiogramme strictement normal élimine pratiquement toutes ces pathologies, explique-t-il. Sans cela, chez un enfant, un interrogatoire ne permet de détecter que 15 % des anomalies cardiaques. »

Dans le cas de Noa, le premier malaise aurait dû alerter. « Ce n’est pas toujours évident en France, mais j’espère qu’une autopsie sera réalisée, poursuit le Pr Carré. D’une part, parce qu’elle permettrait de savoir ce qu’il s’est passé, ce qui pourrait aider à la détection d’accidents ultérieurs, mais aussi pour les éventuels frères et sœur, si l’accident s’avérait avoir été provoqué par une maladie génétique. Il est déjà arrivé de voir plusieurs accidents dans la même famille. »





Former les entraîneurs

À ce stade de l’enquête, les informations ne précisent pas si le défibrillateur cardiaque du gymnase, dont la présence dans chaque enceinte sportive a été rendue obligatoire, a été utilisé, ou aurait pu l’être. « Le défibrillateur ne peut être utilisé que si le patient présente un trouble du rythme choquable », explique le Pr Carré. Malheureusement, tous les clubs sportifs ne disposent pas d’une personne sachant l’utiliser.

Le dispositif apporte pourtant un gain réel en matière de survie. Une étude a montré que les trois villes les mieux formées aux gestes de secours, Dijon (Côte-d’Or), Montbard (Côte-d’Or) et Lille (Nord) présentent un taux de survie de près de 50 % lors de ce genre d’incident. Dans les villes non formées, il se limite entre 3 et 7 %.

« Il faut que la population soit formée, insiste le Pr Carré. Nous nous battons, en tant que médecins et cardiologues du sport, pour que tous les entraîneurs, et au moins un joueur de chaque équipe soient formés aux premiers secours. Et pourquoi ne pas sortir le défibrillateur une fois par an, et étudier son fonctionnement, qui est très simple. »