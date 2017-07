Des tatouages éphémères très allergisants

L’été, ses plages, ses barbecues… et ses tatouages éphémères. En saison estivale, les tatouages temporaires au henné connaissent un vrai regain d’intérêt. Mais comme le rappelle l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), quelques règles de prudence sont à respecter avant de sauter le pas. Car les produits utilisés peuvent provoquer de sévères allergies. En cause, « l’ajout illégal de la paraphénylènediamine » dans le henné, pour que le tatouage dure plus longtemps.

Chaque année, une dizaine de cas d’eczéma allergique de contact, liés au tatouage au henné, sont signalés à l’ANSM. Cette réaction survient dans les semaines suivant sa réalisation. Outre la gêne qu’elle peut occasionner, l’allergie peut sensibiliser à d’autres produits utilisés dans les vêtements et les colorations capillaires. Ce qui devient vite handicapant.