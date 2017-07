Alimentation, baignade, piqûres…

Vacances : les conseils santé des agences sanitaires

Les vacances approchent à grand pas. Les agences sanitaires ont pris les devants et émettent des conseils pour éviter les ennuis de santé.

Ce 8 juillet marquera la fin officielle de l’année scolaire 2017. Une date très attendue des enfants et de leurs parents. Mais la vigilance ne doit pas se relâcher à cette occasion. Les agences sanitaires montent donc au front et rappellent quelques règles élémentaires de prudence. A commencer par le bord de l’eau.

Que ce soit sur la plage, à la montagne ou dans une base de loisirs, les mêmes conseils s’appliquent quant à l’exposition au soleil. Crème solaire, chapeaux et vêtements couvrants sont d’usage. Le ministère de la Santé rappelle, dans une fiche thématique, que les indices de protection les plus élevés ne sont pas parfaits. Un indice 50 laisse encore passer 2 % des rayons ultraviolets.





Des eaux de qualité

L’eau peut aussi représenter un danger majeur, il est donc important de ne pas laisser les enfants sans surveillance. Et surtout de respecter les consignes affichées près du lieu de baignade. Les autorités sanitaires invitent donc les Français à faire trempette dans les zones surveillées et rester attentifs aux conditions météorologiques.

En 2015, 1 266 personnes se sont noyées, en mer dans la moitié des cas. La plupart des victimes sont âgées de plus de 45 ans et souffraient d’une pathologie. Ce qui doit inciter à respecter ses capacités physiques. Mais les jeunes enfants sont également nombreux à se noyer. Leur apprendre à nager le plus tôt possible permettrait d’éviter cela.

De nombreux plans d’eau sont à la portée des Français qui souhaitent de la fraîcheur. Pour les aider, un site officiel recense la qualité des plans d’eaux en temps réel. L’an dernier, 77 % des rivages étaient jugés d’excellente qualité. Mais la vigilance ne doit pas se relâcher du côté des pêcheurs amateurs. Car de nombreux coquillages sont porteurs de toxines et bactéries qui peuvent présenter un risque pour leur santé.

Les deux millions de pêcheurs sont donc incités à prendre leurs précautions lorsqu’ils ramassent coquillages et fruits de mer. Les laver soigneusement et les consommer dans la journée est impératif. Enfants et femmes enceintes, eux, devraient éviter ce type d’expérience.





Attention aux insectes

Mais même avec la plus grande des prudences, des incidents sont possibles. Les méduses, par exemple, s’invitent régulièrement sur les rivages français. En cas de piqûre, les autorités sanitaires recommandent de rincer la plaie rapidement.







Source : ministère de la Santé

Dans les terres et au bord des rivières, d’autres petites bêtes peuvent s’inviter et gâcher la fête. Particulièrement en cas de pique-nique. Là encore, les autorités sanitaires ont prévu les conseils adaptés, en fonction de la nature de l’attaque.