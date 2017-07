Annonce d’Agnès Buzyn

Les 11 vaccins obligatoires remboursés à 100 %

La ministre de la Santé a confirmé son intention d’élargir l’obligation vaccinale aux 11 souches infantiles recommandées. Elles seront intégralement prises en charge.

La politique vaccinale française va évoluer. Confirmé par le Premier ministre Edouard Philippe, le passage à 11 vaccins obligatoires est prévu pour 2018. Lors d’un point presse, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a détaillé les grandes étapes de cette révision.

Un projet de loi sera déposé à l’Assemblée nationale en 2018 afin de faire passer le nombre de souches obligatoires à 11, contre 3 aujourd’hui. A la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite s’ajouteront les vaccins infantiles protégeant contre haemophilus influenzae B (à l’origine de pneumopathies et de méningites), coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillons, rubéole, méningocoque C, et pneumocoque.

Seuls les enfants de moins de 2 ans seront visés. Mais 11 souches supplémentaires ne signifient pas 11 injections de plus. Et la ministre a tenu à le rappeler. Cette nouvelle politique se traduira par 10 vaccinations réparties sur deux ans. Ce que font déjà la majorité des foyers.

"L'extension de l'obligation vaccinale représente 10 injections sur deux ans. 70% des enfants les obtiennent déjà en France." — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 5 juillet 2017

Un acte collectif

Le choix de ces 11 vaccins répond à une situation préoccupante en France. La couverture vaccinale est correcte mais insuffisante dans la plupart des cas. Cela a conduit au retour de maladies infectieuses qui avaient fortement reculé et à des décès évitables. « Il est inadmissible que des jeunes de moins de 25 ans meurent de méningites et de rougeole dans notre pays », a pesté la ministre de la Santé au micro de RTL.

Car Agnès Buzyn le souligne, la vaccination « n’est pas seulement un acte individuel, elle est également destinée à protéger son entourage ». Avec un taux de protection satisfaisant, les personnes qui ne peuvent pas se vacciner sont également à l’abri d’une pathologie grave.

C’est grâce au principe de l’immunité collective que la mortalité a fortement chuté dans le pays. Rien que pour le tétanos, les décès sont passés de 1 000 par an à seulement 5.

Je pose ça là (et je m'en vais de suite chercher mon chèque auprès du Lobby Pharmaceutique). pic.twitter.com/6X4dkR7IId — ????(((B.Beaulieu)))???? (@BeaulieuBap) 4 juillet 2017

Regardez les explications de Santé Publique France sur les vaccins :