Désert médical

Pas suffisant pour l’ARS, qui préfère transformer la maternité en centre de périnatalité. L’établissement continuera à prendre en charge les mères et les futures mères. Mais pour accoucher, elles devront désormais se rendre à Rodez ou à Villefranche-de-Rouergue, toutes deux à environ trois quarts d’heure de route.

Les défenseurs de la maternité de Decazeville en avaient fait un symbole de la désertification médicale. Près de 7 000 habitants de Decazeville et 70 000 personnes du bassin médical en dépendaient jusqu’à présent. En 2015, elle avait réalisé 271 accouchements.





Le combat continue

« Il y a 20 ans que l’on veut notre mort, pouvait-on entendre au cours de la réunion organisée mercredi dernier en prévision de la manifestation du 1er juillet, rapporte Centre Presse Aveyron. Vingt ans plus tard, on est toujours en vie. Maintenant, l’objectif est de se retrouver dans 10 ans et de pouvoir dire : il y a 30 ans, on voulait notre mort, 30 ans plus tard, on est toujours en vie ! »

Le combat semble achevé, mais le collectif Tous ensemble ne compte pas rendre les armes. Des manifestations devraient être organisées chaque jeudi à 17h30 devant l’hôpital de Decazeville. « Le combat va continuer dans la durée », avaient promis élus et habitants lors de la manifestation de samedi.