Monfermeil

Décès à la maternité : l'hôpital et 2 médecins devant les juges

Plusieurs "fautes graves"seraient à l'origine du décès d'une jeune femme de 29 ans, qui venait de donner naissance à son second enfant.

Un hôpital et deux médecins comparaissent devant la justice pour des faits lourds. Le procureur du tribunal de Bobigny a requis 20 000 euros d’amende contre l’hôpital de Monfermeil (Seine Saint-Denis), dans lequel une mère de 29 ans est décédée d’une hémorragie quelques heures après avoir accouché par césarienne. Il a également requis six mois de prison avec sursis contre l’anesthésiste et le gynécologue obstétricien, ainsi que 2000 € d’amende pour chacun.

Les faits, relatés par le journal Le Parisien, remontent au 8 juillet 2012. La femme donnait naissance à sa seconde fille, et est décédée d’une « hémorragie interne massive, pas décelée, alors même qu’une place en réanimation l’attendait », précise le journal.





"Cumul de fautes graves"

Les juges ont relevé une série d’erreurs qui ont conduit au décès de la jeune femme. Ce « cumul de fautes graves », selon les termes employés, a constitué une perte de chance particulièrement grave, ont-ils considéré.

En effet, les experts judiciaires interrogés ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) auditionnée, ont souligné qu'une simple « échographie aurait suffi à lever le doute », rapporte encore le Parisien. La défense a précise que l’appareil « était en panne ».

En France, l’association de défense des victimes d’accidents médicaux Le Lien estime qu’en 2013, 50 000 décès étaient attribuables à des erreurs médicales, mais aucune statistique officielle n’existe concernant cette mortalité spécifique.