Complication rare

Decazeville : une embolie à l'origine du décès d'Elodie Assié et de son bébé

La jeune femme, qui avait succombé lors de son accouchement à la maternité de Decazeville, a été victime d’une embolie amniotique, d’après les experts.

Le drame avait conduit à la fermeture de la petite maternité de Decazeville, une petite commune de 7 000 habitants dans l’Aveyron. Élodie Assié, une femme de 35 ans, était décédée en plein accouchement le 5 octobre 2016, et son bébé n’avait pas non plus survécu. L’Agence régionale de santé Occitanie avait alors fermé temporairement l’établissement qui ne compte que 28 lits et réalise moins de 300 accouchements par an.

Une inspection avait alors été menée, afin de déterminer les causes de l’incident. Les experts chargés de l’enquête ont rendu leurs conclusions. La mère est décédée d’une embolie amniotique, une pathologie rare, impossible à prévoir, et qui met en jeu la survie de la mère, et de l’enfant : elle est responsable de 10 % des 60 à 80 décès en couche recensés en France chaque année.





Mort par asphyxie

Au moment de la rupture de la poche des eaux, une partie du liquide amniotique qui entoure le fœtus passe dans la circulation sanguine de la mère. Ce phénomène, encore inexpliqué, peut avoir de graves conséquences : des cellules parcourent le réseau sanguin de la mère jusqu’aux poumons.

Là, elles peuvent boucher les capillaires des alvéoles. La captation d’oxygène se fait mal, et la mère ne peut plus respirer. Le bébé, s’il est encore dans le ventre de sa mère, est alors lui aussi privé d’oxygène. Les deux sont en danger.