Après 42 jours sans cas

Ebola : fin de l’épidémie en RDC

Le ministre de la Santé congolais, Oly Ilunga, a annoncé officiellement ce samedi la fin de l’épisode d’Ebola, après 42 jours sans nouveau cas enregistré.

Huit personnes infectées, et quatre décès. Le bilan de l’épisode épidémique d’Ebola aurait pu être plus lourd. Mais après 42 jours sans aucun nouveau cas de contamination déclaré, le fin de l’épidémie a été déclarée en République Démocratique du Congo (RDC).

« Je déclare ce jour, à minuit, la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique causée par le virus Ebola en RDC », a ainsi annoncé Oly Ilunga, le ministre de la Santé, dans un communiqué.





Soulagement général

Une bonne nouvelle : les cas avaient été enregistrés dans une zone forestière reculée du Nord-Est du pays, difficile d’accès, au courant du mois de mai. Une situation qui représentait un véritable défi technique pour les associations et les Nations Unies, dont le personnel déclarait mi-mai qu’il leur fallait entre deux et trois jours pour rallier la zone du Bas-Uélé, qui se situe à 1 400 km de la capitale Kinshasa. Il leur fallait emprunter pirogues et deux-roues pour s’y rendre.



Province du Bas-Uélé (Capture d'écran Google Maps)

Tous redoutaient de revivre la flambée épidémique qui avait frappé l’Afrique de l’Ouest en 2014. En plus de 2 ans, 11 300 personnes étaient décédées en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Finalement, l’isolement de la région et l’expérience acquise par les autorités sanitaires locales leur ont permis de reprendre la main rapidement.