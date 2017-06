Etats-Unis

Peste : deux cas diagnostiqués au Nouveau-Mexique

Deux cas de peste ont été diagnostiqués chez des femmes au Nouveau-Mexique. Traitées à l’hôpital, elles ont pu rentrer chez elles.

Cette maladie est le fléau des pays en développement. La peste n’épargne pas non plus les Etats-Unis. Au Nouveau-Mexique, deux cas ont été récemment diagnostiqués. Les deux femmes, âgées de 52 et 62 ans, ont été traitées avec succès et ont pu sortir de l’hôpital. Mais elles rappellent à quel point la bactérie persiste dans le pays.

Des diagnostics de peste n’ont rien de surprenant dans un Etat tel que le Nouveau-Mexique. Il figure parmi les zones les plus touchées, aux côtés de l’Arizona et du Colorado. Selon le ministère de la Santé de l’Etat, trois personnes ont été contaminées depuis le début de l’année.





7 cas par an

A l’origine de ces infections, la bactérie Yersinia pestis, transmise par les puces qui pullulent sur les rats. Sans surprise, les personnes qui passent beaucoup de temps en extérieur sont donc plus souvent contaminées.

Chaque année, environ 7 cas surviennent sur le territoire américain, d’après les calculs des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Sur la période de 1900 à 2012, cela correspond à un peu plus de 1 000 infections.







Source : CDC



Dans la plupart des cas, la forme la moins grave de la maladie se développe : la peste bubonique, mortelle dans 50 à 60 % des cas. Les autres formes, pneumonique et septicémique, aggravent considérablement le pronostic.