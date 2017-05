Priorité santé

Présidentielle : les Français réclament une meilleure sécurité alimentaire

Pour la santé, le futur chef de l'Etat devra donner la priorité à la prévention, sur l’alimentation et l'environnement, selon les Français.

Lorsqu’ils sont interrogés sur leurs préoccupations, les Français placent la santé en priorité, devant l’emploi, la sécurité ou leur situation financière. Et cette attente ne se limite plus aux soins : la prévention en est devenue pour eux un élément essentiel. À moins d’une semaine du deuxième tour de l’élection présidentielle, un baromètre BVA réalisé pour la Fondation April révèle les points sur lesquels ils souhaiteraient voir leur futur président de la République agir.

C’est en priorité sur la malbouffe que les Français estiment qu’il est possible d’intervenir, d’autant plus qu’elle fait partie des facteurs santé les plus facilement maîtrisables.

Ils sont en effet 53 % à citer l’amélioration de l’alimentation comme levier de prévention, et plus d’un sur quatre (27 %) à estimer qu’elle doit être la priorité. Les politiques engagées depuis le début des années 2000, et notamment le Programme national nutrition santé, semblent donc porter leurs fruits.





Pollution et perturbateurs endocriniens

La préservation de l’environnement arrive en seconde position. Presque un tiers des personnes sondées estime que le prochain président de la République devrait agir sur la qualité de l’air, les perturbateurs endocriniens, ou encore sur les ondes électromagnétiques. Les personnes interrogées habitant en région parisienne en sont encore plus convaincues (38 %).

La campagne du premier tour des élections présidentielles, pendant laquelle plusieurs candidats, et notamment Benoît Hamon, avaient insisté sur ces points, semble avoir laissé quelques idées.

Ensuite, viennent la réduction des addictions – sauf, étonnamment, chez les personnes souffrant de maladies graves ou chroniques, qui ne sont que 18 % à l’estimer importante –, puis le dépistage.