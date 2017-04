Présidentielle

Santé : les programmes de Le Pen et de Macron passés au crible

VIDEO A huit jours du second tour de la présidentielle, trois experts du monde de la santé analysent les propositions santé des deux finalistes.

Ils ne sont pas issus des rangs traditionnels de la droite et de la gauche et pourtant Marine Le Pen et Emmanuel Macron s’affronteront le 7 mai pour succéder à François Hollande. Si la campagne du premier tour a été marquée par les affaires et les polémiques, celle du second tour va opposer deux programmes, deux visions de la France.

Et les réponses des finalistes sur l’avenir du secteur de la santé sont très attendues par les Français. Ont-ils un projet réaliste, quelles sont leur divergences, leur points d’accord, quelles seront les priorités du futur ministre de la santé ? Trois acteurs du système de santé, le Dr Luc Duquesnel, représentant les médecins de ville, le Dr Renaud Péquignot, pour l'hôpital et l'économiste Claude Le Pen passent au crible et sans concession les programmes santé de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron.





