Sondage Ipsos pour Croc and Move

Prévention : les Français la plébiscitent sans l'appliquer

La majorité des Français plébsicte concernant la prévention. De belles paroles, sans les bons réflexes. Une minorité développe les gestes appropriés.

Faites ce que je dis, pas ce que je fais. En matière de prévention, les Français sont beaux parleurs. Mais ils appliquent peu les préceptes qu’ils vantent. C’est ce que montre un sondage Ipsos réalisé pour l’association Croc and Move (1). Dans l’esprit, les sondés restent tout de même attachés au concept de prévention, et souhaitent que ces secteur prenne plus de place dans leur quotidien.

Plus de 9 Français sur 10 l’affirment : une prise de conscience collective est nécessaire sur la prévention. Une opinion d’autant plus justifiée que cela peut permettre d’éradiquer certaines maladies. Mais dans ce domaine, les sondés pèchent probablement par excès d’optimisme. Les trois quarts d’entre eux pensent qu’il est « facile et rapide » de développer les bons réflexes. Or, leurs réponses le montrent bien, les bonnes attitudes ne ont pas si simples à adopter.





Des paroles et des actes

Dans les faits, seuls 31 % des personnes interrogées dorment systématiquement au moins sept heures par nuit. La littérature scientifique ne laisse aucun doute à ce sujet : une privation de sommeil chronique favorise l’émergence de pathologies chroniques – notamment cardiovasculaires.

Sur le plan sportif, le bilan n’est guère meilleur. 30 minutes de marche quotidienne sont recommandées. Mais la moitié des Français peine à y parvenir un jour sur deux. De même, les sondés sont une minorité à pratiquer une heure d’activité physique et sportive par semaine.







Source : sondage Ipsos pour Croc and Move

Certaines régions se distinguent tout de même par leurs efforts. Dans l’est du Bassin parisien, 7 sondés sur 10 équilibrent leur repas la plupart du temps. Autant tentent de dormir au moins 7 heures chaque nuit. L’est du pays est lui aussi très sérieux sur ces deux points, et marche au moins 30 minutes. On ne peut pas en dire autant du Nord, du Sud-Ouest et du Sud-Ouest, où les Français bougent peu, boivent peu d’eau et dorment trop peu.