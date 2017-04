La lutte contre l’hésitation fait-elle peur ?

Pr Alain Fischer : Il est clair qu’il n’y a pas eu d’action politique au sens strict depuis la présentation de nos recommandations. On peut penser que les pouvoirs publics hésitent face aux réactions qu’engendrerait une action déterminée en faveur de la vaccination. Mais j’ai le sentiment que, in fine, cela va se faire, avec un rythme plus lent que ce qu’on souhaiterait.

Il faut, évidemment, une action politique pour lutter contre l’hésitation vaccinale. Elle implique une série de mesures qui permette à la population de voire leurs réticences dissipées, mais aussi faire progresser la vaccination.





Appuierez-vous cette proposition auprès du prochain gouvernement ?

Pr Alain Fischer : Je me tiens à disposition de ceux qui seront au pouvoir demain, pourvu qu’ils soient raisonnables. Dans le cas contraire, on se situera dans un autre débat et la vaccination sera perdue avec d’autres sujets. Si Emmanuel Macron est élu, la possibilité d’en parler sérieusement, avec les gens en charge de la santé, existe. Le programme de ce candidat a mis l’accent sur la prévention, et la vaccination en fait partie. Cela me rend prudemment optimiste.

Retrouvez l'émission L'invité santé de Pourquoidocteur

Avec le Pr Alain Fischer, Hôpital Necker-Enfants malades,

diffusée le 24 février 2017