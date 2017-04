Moins d’idées reçues

Recourir aux parents est efficace, au vu des résultats. Avant l’intervention, qui a duré trois ans, 23 % des parents hésitaient quant à l’intérêt de la vaccination. A son terme, ils n’étaient plus de 14 % à exprimer de tels doutes. A l’inverse, la part de participants qui jugent les composants sûrs progresse.

Les idées reçues ont aussi évolué sur un plan concret. Ainsi, moins de parents considèrent qu’il est plus bénéfique pour l’enfant de tomber malade que d’être vacciné. De même, ils sont moins nombreux à affirmer que les vaccins sont injectés à un âge trop précoce.







Les réticences restent minoritaires, ces travaux le confirment. Or, l’objectif de l’expérience était de « de contrebalancer l’effet des messages anti-vaccination, très présents, qui ne reflètent pas le fait que la plupart des parents vaccinent leurs enfants et font confiance aux vaccins », rappelle Clarissa Hsu, qui signe l’étude.

Mieux informés, les parentss se montrent aussi plus ouverts. A l’issue de l’étude, ils étaient donc plus nombreux à connaître la couverture vaccinale au sein de l’établissement de leur enfant. Celle-ci a progressé. Mais les chercheurs le reconnaissent, il est possible que la survenue d’épidémies au cours du suivi explique aussi en partie ces résultats.

Décoder l’immunome pour améliorer les vaccins L’immunome. Voilà un terme peu familier au langage français. Il pourrait pourtant se démocratiser. C’est ce qu’espèrent les chercheurs du Human Vaccines Project et de l’université Vanderbilt (Nashville, Etats-Unis). Ce 11 avril, ils ont annoncé un partenariat avec la société spécialisée dans le séquençage génétique, Illumina. L’objectif est de décrypter l’ensemble des processus génétiques impliqués dans le système immunitaire, le fameux immunome. Les chercheurs tenteront d’abord d’identifier les récepteurs des lymphocytes B et T, ainsi que leurs variations selon les individus. Des informations précieuses pour comprendre les réponses immunitaires mais aussi le développement des maladies. « Cela permettra le développement de vaccins et immunothérapies très ciblés, contre des infections et des maladies non-transmissibles », s’avance James Crowe Jr, directeur du Centre des vaccinations de l’université Vanderbilt.

