Signes et symptômes

Le premier signe d’une infection par le virus de la rougeole est en général une forte fièvre qui apparaît environ 10 à 12 jours après l’exposition au virus et persiste 4 à 7 jours. Au cours de ce stade initial, le tableau clinique peut comporter une rhinorrhée (nez qui coule), de la toux, des yeux rouges et larmoyants, et de petits points blanchâtres sur la face interne des joues. L’éruption apparaît plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou.



Ensuite, en 3 jours environ, elle progresse pour atteindre les mains et les pieds. Puis elle persiste 5 à 6 jours avant de disparaître. La plupart des décès sont dus aux complications de la maladie. Parmi les plus graves, on observe notamment des cécités, ou des encéphalites qui peuvent s’accompagner d’oedèmes cérébraux.