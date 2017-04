UFC-Que choisir

Lessive : des capsules fragiles et dangereuses

Une association de consommateurs alerte sur la dangerosité de certaines capsules de lessives qui explosent quand une pression exercée dessus.

Pratique pour les parents, mais dangereuse pour les enfants. L’UFC-Que choisir alerte les consommateurs dans son dernier numéro sur les dangers de certaines dosettes de lessive liquide. Les tests réalisés par l’association montrent que les capsules de la marque Leader Price explosent lors des épreuves de sécurité. Plus d’un tiers des dosettes soumises au test de résistance ont explosé.

Or, depuis juin 2015, la réglementation européenne oblige les industriels à fabriquer des capsules capables de résister à des compressions inférieurs à 300 N, soit environ 30 kg. L’UFC-Que Choisir a donc immédiatement alerté l’enseigne de cette non-conformité et saisi la répression des fraudes. « En principe, ces doses solubles ont été retirées de la vente et l’enseigne procède à un rappel », a précisé l’association de consommateurs.

Cette réglementation a été renforcée à la suite de nombreux cas d’intoxication de jeunes enfants. La couleur vive de ces petites boules de lessive attire les plus petits, qui les mettent à la bouche. Entre 2005 et 2012, les Centres anti-poison et de toxicovigilance ont recensé plus de 7 500 accidents, dont une centaine ayant entraîné des complications graves.



Les moins de 5 ans vulnérables

Sans surprise, les jeunes enfants sont de loin les plus touchés. Et alors que les moins de 5 ans représentent 92 % des cas, les bébés de moins d’un an représentent 7 % des accidents. Les principales atteintes sont digestives mais aussi oculaires.

Face à l’explosion du nombre d’accidents, notamment corrélé à celle des ventes, la Direction générale de la santé a appelé les parents à la vigilance et rappelé que ces produits doivent être placés en hauteur pour ne pas être à la portée des enfants.

Par ailleurs, plusieurs industriels ont été sensibles à ces dangers et ont mis en place plusieurs mesures. Les boîtes sont devenues opaques et s’ouvrent beaucoup moins facilement, des pictogrammes ont été également été apposés pour inciter les parents à faire attention.