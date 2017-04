La rougeole préoccupe l'OMS

L’Occitanie n’est pas la seule région touchée par une flambée de rougeole. L’Institut de veille sanitaire a recensé 79 cas du 1er janvier au 28 février 2017, soit autant que pour toute l’année 2016. Ces cas se sont déclarés en grande majorité en Lorraine où un foyer épidémique a été déclaré.

Une forte augmentation qui montre que le virus circule encore activement dans plusieurs départements. « La France n’est donc pas à l’abri d’une nouvelle épidémie d’ampleur importante, comme celles observées actuellement dans plusieurs pays européens » alerte l’Institut de veille sanitaire.

Rien qu’en janvier 2017, 559 cas ont été enregistré en Europe, a annoncé fin mars le bureau européen de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Les flambées les plus importantes se localisent en Roumanie, où plus de 3 400 personnes ont été infectées entre janvier 2016 et mars 2017, dont 17 sont mortes. L'Italie est très touchée elle aussi : 238 personnes ont été infectées en janvier, et presque autant en février, d’après l’OMS.