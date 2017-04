2015-2016

Cancer du sein : 5 millions de participantes au dépistage organisé

La participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein est de 51,1 % pour la période 2015-2016. Une légère baisse.

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme en France. L'Institut National du Cancer (INCa) estime même qu’une femme sur 8 sera concernée par cette pathologie au cours de sa vie. Et pour éviter qu'il reste la première cause de décès par cancer chez la femme, un dépistage est organisé chaque année.

Ce programme invite tous les 2 ans les femmes âgées de 50 à 74 ans à effectuer une mammographie de dépistage, complétée par un examen clinique des seins.





Plus de 5 millions de femmes dépistées

Santé publique France informe que la participation au programme de dépistage organisé du cancer du sein est en effet de 51,1 % pour la période 2015-2016. Après une stabilisation de la participation autour de 52 % entre 2008 et 2014, ces nouvelles données montrent donc une légère baisse. Elle s’observe pour toutes les tranches d’âge sauf les 70-74 ans. L'Agence précise toutefois qu'elle « devra cependant être confirmée les années prochaines ».

Pour rappel, tous les examens de ce dépistage sont pris en charge dans le cadre du tiers payant (sans avance de frais). « Le programme garantit un égal accès au dépistage sur l’ensemble du territoire et fait bénéficier chaque femme de la même garantie de qualité et de prise en charge », souligne de son côté l'INCa.

Source : Santé publique France