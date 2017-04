L'appel du petit Enzo

Journée mondiale : une marche pour vaincre l'autisme

A la veille de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, dimanche 2 avril, l'association Vaincre l'Autisme lance un appel aux dons.

« Pour des millions d'enfants à travers le monde, vaincre l'autisme est aussi difficile à dire qu'à faire ». L'association Vaincre l'Autisme, publie en amont de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, dimanche 2 avril, une vidéo d'appel aux dons. On y voit Enzo, un petit garçon autiste non-verbal âgé de 4 ans, s'entraîner pendant 30 jours afin d'être capable de transmettre son message d'appel aux dons. Comme 1 % des enfants dans le monde, Enzo souffre de Troubles du Spectre Autistique. Il n'a jamais dit « Maman » ou « Papa ».

A Paris, ce samedi, plusieurs centaines de personnes ont participé à la 14e édition de la marche organisée par l'association Vaincre l'autisme. Le but, interpeller les prétendantd à l'Elysée sur la situation des enfants et adultes autistes.







650 000 personnes atteintes en France

En France, 650 000 personnes sont atteintes de TSA (Troubles du Spectre Autistique). L’autisme n’est ni un trouble psychologique, ni une maladie psychiatrique, mais une maladie neurologique. Ce trouble chronique affecte le fonctionnement du cerveau, et est caractérisé par une altération des interactions sociales, des problèmes de communication (langage et communication non verbale), ainsi que par des troubles du comportement. Le handicap associé est variable, allant de léger à sévère. Il est presque toujours associé à des difficultés d’apprentissage.







Les premiers signes évocateurs de l’autisme apparaissent le plus souvent entre 18 et 36 mois. Le diagnostic d’autisme est difficile à établir. Il est essentiellement clinique. Aucun marqueur biologique, ni test prénatal n’est disponible. Il repose sur des observations du comportement de l’enfant en fonction de son âge ainsi que sur les entretiens avec les parents. Même si certains signes peuvent alerter dans les premiers mois de vie, le diagnostic n’est cependant fiable qu’à partir de l’âge de 2 ans.



Quel traitement ?

Il n’existe pas de traitement spécifique de l’autisme, mais une prise en charge précoce et adaptée à l’enfant permet d’améliorer ses capacités à interagir avec le monde qui l’entoure et à s’y adapter. Cette prise en charge est pluridisciplinaire et individualisée.

L’enfant reçoit des soins éducatifs qui l’aident à développer son langage, ses compétences cognitives, sensorielles et motrices, à adapter son comportement, à gérer ses émotions… L’objectif est de lui apprendre à interagir avec les autres et à acquérir de l’autonomie.

Aucun traitement médicamenteux, ni aucune prise en charge ne peuvent actuellement guérir l’autisme.