Un outil complémentaire aux examens actuels

Et il apparaît que la méthode est très précise. L’algorithme a identifié correctement plus de 96 % des enfants non atteints et près de 98 % des participants autistes. « Etant donné que nous avons tout fait pour que le modèle soit indépendant des données, je suis très optimiste quant à notre capacité à répliquer ces résultats avec une autre cohorte d’enfants », a commenté le Pr Juergen Hahn, responsable des travaux et directeur du département d’ingénierie biomédicale à l’Institut Rensselaer.

Les auteurs soulignent toutefois que ce test ne remplacera pas l’observation clinique. C’est une méthode complémentaire aux examens psychologiques, psychomoteurs et sensorimoteurs indispensables pour diagnostiquer l’autisme.

En parallèle du développement de ces tests sanguins, d’autres équipes de recherche se penchent sur l’utilisation de l’IRM. Fin février dans Nature, des chercheurs de Philadelphie ont montré que les enfants développant un trouble du spectre autistique présentent une croissance neurologique plus importante que les autres, entre 6 et 12 mois. Or des travaux précédents ont déjà montré qu’une grande surface cérébrale est liée à un risque accru d’autisme. En combinant ces clichés à un algorithme mathématique, les chercheurs ont pu identifier avec 90 % de précision les enfants atteints d’autisme à l’âge de 2 ans.