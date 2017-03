Association France Alzheimer

Médicaments anti-Alzheimer : les patients militent pour le remboursement intégral

L'association France Alzheimer s'oppose à l'avis de la HAS de dérembourser tous les médicaments anti-Alzheimer.

Quatre médicaments (l'Ebixa, l'Aricept, l'Exelon et le Reminyl) contre la maladie d'Alzheimer ont été jugés récemment inefficaces et coûteux dans un avis rendu par la Commission de la transparence qui est en charge de l'évaluation des médicaments au sein de la Haute Autorité de santé (HAS). Mais alors que Marisol Touraine a annoncé qu' « il n'y aura pas de déremboursement dans l'état actuel des choses », les inquiétudes demeurent.

Dans le quotidien Libération, une tribune (1) pour un remboursement intégral de ces molécules a ainsi été publiée mardi dernier par de grandes sociétés françaises de neurologie, psychiatrie, gériatrie, et la Fédération des Centres Mémoire. Et il y a quelques jours, ce sont les patients qui ont défendu la même position dans l'attente de la décision finale de la ministre de la Santé.





La qualité de vie des patients en jeu

Il s'agit en l'occurrence de l’association France Alzheimer et maladies apparentées qui représente les 3 millions de familles touchées par la maladie. Celle-ci a renouvelé son alerte lancée à plusieurs reprises. Dedans, elle exprime une nouvelle fois son regret de n’avoir jamais été reçue par Marisol Touraine, malgré de multiples sollicitations.

L'occasion aussi pour ces patients de défendre la prescription de ces médicaments qui s’inscrit dans un plan global de soins. « Alliée à d'autres modalités de prise en charge (thérapies non médicamenteuses), elle contribue à améliorer la qualité de vie de nombreux patients et de leurs proches (...). Les en priver au terme d’un raisonnement comptable est inique », écrit-elle.





Un affaiblissement des aidants redouté

L'association rappelle à ce titre l'ampleur de cette épidémie silencieuse : 900 000 personnes sont déjà atteintes de la maladie en France et seules 50 % des malades sont actuellement diagnostiquées. « La fin des prescriptions provoquerait inévitablement un affaiblissement du suivi médical régulier des patients et de leurs proches aidants pourtant indispensable », craignent ces patients.

Ils dénoncent également l'iniquité que le déremboursement entraînerait entre les familles les plus aisées et les plus démunies. « Compte tenu du reste à charge extrêmement élevé auquel sont confrontées les familles (plus de 1 200 euros/mois en moyenne), rares sont celles qui pourront, en sus de leurs dépenses actuelles, assumer les 30 euros mensuels équivalents au coût du traitement ».