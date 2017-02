Obligation vaccinale

Vaccins : les médecins pressent Marisol Touraine de se positionner

Un syndicat de médecins libéraux demande à la ministre de la Santé de suivre les conclusions du rapport Fischer, qui recommande une extension temporaire de l’obligation vaccinale.

Faute de réactivité du gouvernement, la bataille continue sur l’obligation vaccinale. Alors que des vaccins trivalents DT-Polio pour permettre de ne vacciner que pour les trois maladies obligatoires (diphtérie, tétanos, polio), la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) demande à l’inverse que l’obligation soit étendue aux vaccins non obligatoires (coqueluche, rougeole, hépatite B).

Le syndicat de médecins libéraux estime en effet que la décision du Conseil d’État met en jeu la responsabilité médicale des praticiens, qui redoutent la disparition de la vaccination contre la coqueluche, non obligatoire mais immunisant contre « une affection extrêmement grave chez le nourrisson ». Elle était imposée de facto par l’utilisation de vaccins tétra-, penta- et hexavalents, les seuls actuellement disponibles sur le marché pour se faire vacciner contre le DT-polio. La CSMF soutient ainsi les conclusions du rapport Fischer, publié fin 2016.

« L’extension des obligations vaccinales, comme le préconise le rapport Fischer, remplirait un double objectif : mettre en adéquation la loi avec les besoins de santé, et répondre aux contraintes actuelles. Quels vaccins et pour qui ? De façon à ne pas mettre les médecins en position intenable d’un point de vue médico-légal, expliquait ce vendredi le président de la CSMF, le Dr Jean-Paul Ortiz, dans un communiqué. La vaccination est un enjeu de santé publique primordial : le gouvernement ne peut laisser la population dans l’incertitude. »





Une obligation temporaire pour 11 vaccins

Suite à la concertation citoyenne, le rapport Fischer avait conclu à la nécessité d’étendre l’obligation et d' inclure les 8 autres vaccins recommandés : coqueluche, hépatite B, Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C, rougeole, rubéole et oreillons. Une obligation temporaire, destinée à rétablir la confiance des Français et qui, à terme, pourrait être levée.

Une décision qui n’était pas pour plaire aux ligues anti-vaccinales, qui avaient soumis une pétition au Conseil d’État, demandant que soit mis à disposition le vaccin DT-Polio seul, absent des pharmacies depuis 2008. Les seuls vaccins disponibles contiennent aussi un vaccin contre la coqueluche via les vaccins tétravalent, voire penta ou hexavalents, avec en plus hépatite B et Haemophilus influenzae.