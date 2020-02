Préparation à l’accouchement : la grossesse est la bonne période

Des mots pour les maux

Un aorrhée. L'aménorrhée correspond à la durée écoulée depuis le premier jour des dernières règles.

Avant 37 semaines, on parle d'accouchement prématuré. Selon l'avance, on peut parler de prématurité moyenne, entre 32 et 36 semaines révolues, de grande prématurité entre 28 et 32 semaines révolues et de très grande prématurité avant 28 semaines.

Au contraire si au-delà de 41 semaines, l'accouchement n'a toujours pas eu lieu, on parle de terme dépassé. Au bout de quelques jours de terme dépassé (5 à 7 selon les maternités), l'accouchement va être provoqué médicalement car il existe alors des risques pour le fœtus : on parle de déclenchement de l'accouchement.ccouchement à terme est un accouchement qui a lieu entre 37 et 40 semaines d'amén