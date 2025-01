Comment aider votre enfant à se sentir capable ?

Aider votre enfant à se sentir capable passe par des consignes claires et positives, un cadre sécurisant et un soutien constant. Chaque interaction est une opportunité de lui montrer qu’il est compétent et digne de confiance.

Comprendre les besoins de votre enfant

Pour que votre enfant se sente capable, il a besoin de règles claires et adaptées à son âge. Ces règles, qui ne sont pas des contraintes mais plutôt des repères, lui permettent de comprendre ce qui est attendu de lui.

Cependant, pour qu’il ait envie de collaborer, il est essentiel qu’il saisisse le sens des consignes et qu’elles soient formulées de manière positive. Par exemple, au lieu de dire "ne crie pas", vous pouvez encourager un comportement approprié avec une phrase comme "parle tout doucement". De cette façon, vous réduisez les frustrations liées à des consignes qui peuvent être restrictives puisque vous orientez son attention sur ce qui peut être accompli.

L’importance des consignes positives

Utiliser des consignes positives est un moyen puissant d’aider votre enfant à se sentir compétent. En mettant l’accent sur ce qu’il peut faire, vous évitez de focaliser son attention sur ses erreurs ou ses comportements inappropriés. Par exemple, s'il saute sur le canapé, proposez-lui une alternative comme "Assieds-toi sur le canapé" plutôt que de dire "Ne saute pas sur le canapé". Vous lui montrez ainsi que vous croyez en ses capacités.

Pour les plus petits, c'est une bonne manière de les aider à contrôler leurs impulsions puisque vous guidez calmement et avec bienveillance.

Encourager sans pression

Le soutien parental est un pilier essentiel pour aider un enfant à se sentir capable. Prenez le temps de valoriser ses efforts, même s’ils ne mènent pas immédiatement à un résultat parfait. Par exemple, si votre enfant tente de ranger ses jouets mais qu’il n’y arrive pas complètement, félicitez son initiative plutôt que de critiquer ce qui n’a pas été fait.

Passer des moments de qualité ensemble, comme lire une histoire ou dessiner, renforce aussi le lien affectif et l'incite à collaborer naturellement.

En savoir plus : "Je peux le faire ! Le grand livre de la confiance en soi" de Stéphanie Couturier et Églantine Ceulemans