Quels sont les bienfaits du jeu libre pour l'enfant ?

Entre trois et cinq ans, période durant laquelle les activités ludiques deviennent plus complexes, le jeu libre a sa place pour aider au développement de l'enfant. En tant que parent, vous pouvez l’encourager au jeu libre pour favoriser son autonomie, sa créativité et la résolution de problèmes.

Encourager l'autonomie et la créativité

Le jeu libre encourage votre enfant à formuler des intentions claires et à planifier ses activités selon ses désirs. Laissez-le commencer par un moment de réflexion pendant lequel il s'imagine ce qu'il souhaite réaliser. Par exemple, construire une tour avec des blocs ou dessiner un paysage qui vont l'amener à utiliser des processus mentaux complexes comme la planification et la résolution de problèmes.

Au cours des activités qu'il a choisies, il apprend à développer sa flexibilité mentale, essentielle pour passer d'une idée ou d'une activité à une autre.

Développer les compétences sociales et émotionnelles

En jouant librement, votre enfant est souvent amené à interagir avec d'autres, ce qui favorise le développement de ses compétences sociales. Par exemple, lorsqu'il décide de modifier un jeu ou de collaborer avec un autre enfant, il doit négocier, observer les réactions des autres et gérer les conséquences.

À ce stade, votre soutien peut le guider dans ses réflexions tout en veillant à respecter son autonomie. Ce type d'interaction l'aide à comprendre les dynamiques sociales et à développer une empathie, tout en apprenant à gérer ses propres émotions et celles des autres.

Renforcer la mémoire et les fonctions exécutives

Le jeu libre a également un impact significatif sur les capacités cognitives de votre enfant, c'est-à-dire son attention, sa concentration et sa mémoire. Après un jeu, il réfléchit à l'expérience vécue, ce qui stimule sa mémoire et sa capacité à évaluer ses actions. Vous pouvez d’ailleurs l’encourager à en discuter avec vous.

Il peut ainsi faire le lien entre ses intentions initiales et les résultats obtenus, ce qui lui permet de mieux comprendre les conséquences de ce qu'il fait sur son environnement et sur les autres. Il peut ainsi développer l'autorégulation et la planification, essentielles pour son avenir.

En savoir plus : "J'aime m'ennuyer" d’Ingrid Chabbert et Sébastien Chebret.