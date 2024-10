Comment réagir face à l’agressivité chez un enfant ?

L’agressivité se manifeste souvent par des gestes physiques (mordre, frapper, pousser) avant de devenir plus verbale avec l’âge. Comprendre ces comportements et savoir comment y réagir de manière bienveillante est essentiel pour aider l’enfant à mieux gérer ses émotions.

L’agressivité, une étape normale du développement

Avant l’âge de trois ans, les tout-petits n’ont pas encore acquis toutes les compétences pour verbaliser leurs émotions et leurs frustrations. Ainsi, quand il mord ou pousse un camarade, il peut simplement essayer d’exprimer son mécontentement ou son besoin de protection.

Avec l’acquisition du langage et le développement des compétences sociales, les comportements agressifs diminuent progressivement. Vers trois ans, l'enfant commence à comprendre la notion de partage, à écouter les autres et à exprimer ses émotions autrement que par des gestes physiques.

Adopter une attitude bienveillante face à l’agressivité

La manière dont les adultes réagissent à l’agressivité de l’enfant a un impact significatif sur la manière dont il apprendra à gérer ses émotions. Face à une crise, il est crucial de garder son calme et d’éviter les remarques comme « Tu es méchant » ou « Arrête d’être bébé », qui risquent de renforcer ses comportements agressifs.

Au lieu de cela, il est recommandé de verbaliser ses émotions pour l’aider à mieux les comprendre : « Tu es en colère parce que tu voulais le jouet ». Il est aussi bénéfique de lui proposer des alternatives pour exprimer ses frustrations, comme lui apprendre à demander gentiment le jouet ou à attendre son tour. Vous l’aidez ainsi à trouver des solutions pacifiques aux conflits.

Prévenir et anticiper les comportements agressifs

Il est possible de prévenir certains comportements agressifs en créant un environnement stable et sécurisant avec des règles de vie claires et constantes. Par exemple, rappeler régulièrement la règle « On ne frappe pas les autres » l'aide à comprendre les limites de son comportement.

Il est également important de valoriser les moments où il adopte le bon comportement, comme le fait de partager un jouet ou d’exprimer sa frustration avec des mots.

Enfin, souvenez-vous que certains contextes peuvent favoriser l’agressivité chez les enfants : s'il est fatigué, surexcité ou frustré par un défi trop grand pour lui, il peut se montrer plus irritable. Dans ces situations, il est essentiel de reconnaître son besoin de se reposer ou de se calmer pour retrouver son équilibre émotionnel.

En savoir plus : "Le Cerveau de votre enfant" de Daniel J. Siegel.