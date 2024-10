Bol MAJU : "On leur propose de manger juste"

Julien Jané, ancien rugbyman professionnel pendant 15 ans et désormais CEO de MAJU, explique comment son parcours sportif a directement inspiré la création du "bol" : « Mon diététicien, qui est aussi mon meilleur ami, me demandait constamment de peser mes aliments et de compter mes calories pour maintenir mon poids. Pour moi, c’était une contrainte énorme. Je lui disais que c'était un enfer, et lui m'expliquait que ses patients lui rapportaient les mêmes frustrations. C'est là qu’on a eu l'idée de créer une solution ludique et simple pour gérer son alimentation sans avoir à passer par ces étapes fastidieuses. »

Une idée née sur le terrain du rugby… Un bol compartimenté et réglable, qui permet à chaque utilisateur de composer des repas équilibrés en fonction de ses besoins spécifiques sans avoir à compter les calories ou à peser les aliments. Cette innovation s'adapte aussi bien aux objectifs de perte de poids qu'à ceux de maintien ou d'amélioration de l’alimentation quotidienne.

Une répartition optimale des nutriments

Le bol de MAJU repose sur une répartition des macronutriments alignée avec les recommandations de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Matthias Vidal, diététicien nutritionniste et co-fondateur de la marque, explique : « Nous avons défini des ratios équilibrés entre glucides, lipides et protéines : entre 40 et 55 % de glucides, environ 35 % de lipides, et une proportion de protéines légèrement plus élevée, autour de 20 %, pour préserver la masse musculaire, notamment lors de la perte de poids. »

Le bol est conçu pour convenir à divers profils d’utilisateurs, qu’il s’agisse de sportifs, de personnes âgées ou de ceux qui cherchent simplement à rééquilibrer leur alimentation. Un questionnaire en ligne, disponible via l'application MAJU, permet de déterminer les besoins caloriques de chaque utilisateur en fonction de son activité physique, de son âge, de son poids, de la qualité de son sommeil, etc.

Une innovation brevetée : simplifier l'équilibre alimentaire

Cette solution, unique et brevetée, permet d’ajuster les compartiments du bol en fonction du profil et des objectifs de chaque utilisateur, qu’il s’agisse d’une ration de 1200 à 3000 calories par jour.

La clé de l'innovation du bol nutritionnel réside dans sa capacité à simplifier la gestion des portions et des calories. Julien explique : « On a voulu garder un certain contrôle que peut offrir la pesée et le comptage de calories, mais sans la contrainte. On a donc inventé un bol compartimenté et réglable qui permet de préparer des repas équilibrés et adaptés aux besoins de chacun. »

Un apport nutritionnel varié et personnalisé

En plus d’assurer un équilibre optimal des macronutriments, MAJU encourage la diversité alimentaire pour garantir l’apport en micronutriments essentiels tels que les vitamines et les minéraux. L’application MAJU propose plus de 1000 recettes variées et des menus personnalisés, afin que chaque utilisateur puisse maintenir une alimentation saine et diversifiée.

Julien Jané explique également l'importance de l’accompagnement offert par MAJU : « Ce n’est pas juste un bol qu’on propose, c’est tout un écosystème. L'application, le chat avec des diététiciens disponibles six jours sur sept, et même des accessoires comme des sacs de transport, font partie intégrante de l’expérience MAJU. On veut vraiment accompagner les gens au quotidien pour qu'ils atteignent leurs objectifs. »

Le mot d’ordre de MAJU : manger juste

Le slogan de MAJU, « Manger juste », résume parfaitement la philosophie de la marque. Plutôt que de se concentrer sur des régimes restrictifs, MAJU propose une approche équilibrée où tous les groupes d'aliments ont leur place, permettant à chacun de répondre à ses propres besoins tout en prenant soin de sa santé à long terme. Julien conclut : « Nous, on ne veut pas que les gens mangent moins, on veut qu’ils mangent mieux. Et maintenant, on leur propose de manger juste. »