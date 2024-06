Enfants : comment gérer une chambre partagée ?

L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur amène parfois à faire des choix d'espace de vie comme le partage de la chambre. Si cette situation peut susciter des inquiétudes, elle peut aussi offrir de nombreux avantages en apprenant aux enfants à partager un espace de vie.

Les bienfaits du partage de la chambre

Le partage de chambre entre frère et sœur peut sembler difficile à organiser, mais en réalité, il offre de nombreux avantages. Vivre dans un même espace permet aux enfants de développer des compétences comme l'adaptation et le respect mutuel. Une grande sœur peut, par exemple, apprendre à être plus attentive aux besoins de sa petite sœur qui pourrait venir chercher du réconfort après un cauchemar.

Partager une chambre peut ainsi renforcer les liens de complicité entre les enfants en leur permettant de jouer, de se confier et de créer des souvenirs ensemble. Cette proximité peut avoir un effet apaisant, aidant certains enfants à mieux dormir grâce à la présence rassurante d'un frère ou d'une sœur à côté.

Préparer son enfant à partager sa chambre

Il est important de préparer l'aîné à l'arrivée de son nouveau compagnon de chambre. Prenez le temps de lui expliquer que le bébé dormira avec vous au début, puis rejoindra la chambre partagée. Aménagez son espace pour que l'aîné puisse s'habituer progressivement aux changements dans la chambre, sans avoir à subir une transition brusque.

Savoir surmonter les défis du partage de la chambre

• Pleurs du bébé la nuit : attendez que votre bébé fasse ses nuits avant de le mettre dans la même chambre que votre aîné. Si ce n’est pas possible, expliquez à votre grand que le bébé pleurera mais que vous serez là pour vous en occuper.

• Différentes heures de coucher : si les enfants ne se couchent pas à la même heure, faites la routine du coucher avec les deux, puis passez un moment calme avec l’aîné après avoir couché le bébé. Si les deux parents sont disponibles, chacun peut s’occuper d’un enfant.

• Discussions et rires au coucher : accordez-leur un temps limité pour discuter avant de dormir. Par exemple, laissez-les parler pendant 15 minutes, puis demandez le silence. Coucher les enfants à des intervalles de 30 minutes peut aussi aider à réduire les bavardages.

• Disputes sur l’espace personnel : délimitez clairement les espaces de chaque enfant avec un rideau ou un meuble. Assurez-vous que chacun d'eux dispose d’un endroit personnel pour ses objets qu’il ne souhaite pas partager.

En savoir plus : "T'choupi range sa chambre - Dès 2 ans" de Thierry Courtin.