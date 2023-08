Le multiculturalisme est lié à de meilleurs résultats scolaires pour les adolescents

Dans un monde de plus en plus diversifié, les adolescents rencontrent des difficultés académiques dans des environnements multiculturels, s'ils ne reçoivent pas des messages cohérents et positifs sur les cultures qui ne sont pas les leurs. Et à l'inverse, ils ont de meilleurs résultats si l'école, les parents et les amis ont un discours positif. Voici les conclusions d'une étude de l'Université de Californie à Davis publiée en juillet dans le Journal of Youth and Adolescence.

Les environnements multiculturels positifs favorisent les performances scolaires

Pour comprendre l'impact du multiculturalisme sur les performances scolaires, les chercheurs ont interrogé 700 élèves d'écoles publiques du sud-ouest des États-Unis. Ils ont constaté que les adolescents des établissements où les origines sont variées, en apprenaient davantage sur les autres cultures que la leur. De plus, les jeunes qui avaient une socialisation multiculturelle positive à la fois à l'école et à la maison, étaient plus impliqués à l'école aussi bien en cours que pour les activités extra-scolaires.

En revanche, les élèves qui avaient un entourage amical et familial moins favorable au multiculturalisme, avaient un engagement scolaire moindre au sein de l'établissement. De plus, leur implication à l'école, leur performance et leur volonté de poursuivre des études supérieures étaient moins élevées.

"Cela peut être éprouvant émotionnellement pour les adolescents de recevoir différents messages, et cela peut affecter leur réussite scolaire", a expliqué Maciel M. Hernández, auteure principale de l'étude dans un communiqué. "Les jeunes ont besoin d'interagir avec succès et d'être socialement liés à des personnes d'horizons divers… il est important de participer pleinement à ce tissu social et d'apprécier les traditions culturelles qui ne sont pas les leurs".

Scolarité : l'importance de la socialisation multiculturelle

Les chercheurs soulignent qu'il est essentiel de promouvoir la socialisation multiculturelle à l'école, entre pairs et au sein de la famille pour améliorer les performances scolaires des adolescents.

"Il est important de noter que la promotion de la socialisation multiculturelle à l'école, entre pairs et dans la famille est prometteuse pour améliorer les performances scolaires des adolescents. D'autant plus que seulement 4 % des étudiants reçoivent des messages cohérents, il y a beaucoup de place à l'amélioration", a ajouté Maciel M. Hernández .

Les établissements scolaires et les familles doivent ainsi travailler ensemble pour mettre en place des initiatives éducatives inclusives et favoriser une meilleure compréhension et appréciation des cultures diverses.