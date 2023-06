5 clés pour bien choisir son psychologue conjugal

Reconnaissons le : même si l’amour est bien présent, la vie de couple est faite de hauts et de bas… Et parfois, ces bas peuvent être si fréquents ou atteindre de telles profondeurs qu’il devient difficile de voir la suite de l’histoire avec confiance. Avant de prendre une décision radicale, il peut être intéressant d’entamer une thérapie de couple avec son partenaire. Toutefois, il faut se tourner alors vers le bon spécialiste.

Comment bien choisir son psychologue conjugal ?

"Choisir un Psychothérapeute et/ou Psychologue/Sexologue conjugal est une étape essentielle, d’autant plus qu’il s’agit souvent d’une phase pas toujours évidente dans l’évolution du couple. L’objectif étant bien évidemment de trouver un professionnel qui pourra vous aider efficacement", explique le psychologue et sexologue Dr Sébastien Garnero.

Si l’un des premiers réflexes est de regarder quels sont les psychothérapeutes conjugaux les plus proches , il existe plusieurs éléments auxquels il faut prêter attention lors du choix du professionnel.

S'appuyer sur les recommandations

Même à l’ère du numérique, le bouche-à-oreille reste un bon moyen pour trouver le professionnel qui conviendra à votre conjoint(e) et à vous même. En effet, bien qu’il ne soit pas toujours facile d’évoquer ouvertement ses difficultés de couple, les amis, collègues ou membres de la famille qui ont eu besoin d’un professionnel de santé spécialisé dans ce domaine, sont des sources d’informations et de conseils importantes.

Sébastien Garnero recommande aussi de “demander conseil à son médecin traitant qui peut avoir aussi dans ses connaissances de professionnels qui pratiquent des thérapies conjugales”.

Vérifier la qualification et l’expérience du clinicien

Pour éviter de prendre rendez-vous avec un “charlatan”, il faut vérifier les qualifications des psychothérapeutes, psychologues, psychiatres de couple que vous avez repéré. Pour cela, vous pouvez :

Utiliser les principaux annuaires de santé de professionnels reconnus et diplômés d’état dans leur domaine (psychologue, psychothérapeute, psychiatre, sexologue) et pratiquant la thérapie de couple dans votre région, département, ville… ;

S’assurer que les professionnels ont au moins les qualifications, diplômes (références ARS, numéro professionnel Adeli ou RPPS obligatoire) et statut permettant d’exercer en tant que psychothérapeute. “Suite à de nombreux abus où certaines personnes se prétendaient « psychothérapeute, thérapeute… » soit avec des formations très sommaires ou bien sans aucuns titres se disaient « faire de la thérapie », le titre de « Psychothérapeute » fait partie dorénavant des titres protégés par l’état en France, à l’instar de celui de Psychiatre Médecin et Psychologue. Cette situation est relativement récente (loi Accoyer 2004 ; décret d’application 2010, et publication en 2012) et a pour visée de protéger les patients de « charlatanisme » divers et variés avec la « multiplication de Coach, Psychopraticiens, thérapeute en tout genre… », notamment de prévenir d’éventuels abus de faiblesse, et la lutte contre l’usurpation du titre de psychothérapeute. Concrètement, le titre ne peut être demandé à l’ARS que par les Psychologues, Psychiatres sur titres, ou médecins et psychanalystes (membres d’associations reconnues…) ayant validé une formation théorique (400h) et pratique de quatre mois de stage en pathologie/clinique délivrée par une université française. Pour le titre Sexologue (réservé aux professionnels de santé) ayant en plus de leur formation initiale une spécialisation en Sexologie d’au moins 2 à 3 ans (diplôme inter-universitaire par une université française)”, précise l’expert.

Choisir l'approche thérapeutique qui vous correspond

“L’approche thérapeutique est également intéressante et importante à considérer. En effet, certains professionnels utilisent des Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC), d’autres approches type systémique ou psycho dynamique qui peuvent être tout à fait employées en fonction du cas et de la situation. Il est donc important de choisir une approche qui résonne le plus avec sa vision des choses, son style de couple, et adaptée aux problèmes rencontrés”, rappelle Stéphane Garnero.

Faire attention au premier contact avec le psy de couple

"Lors de votre première rencontre ou conversation téléphonique, il faut être attentif à la manière dont le thérapeute vous écoute, et du respect envers vous et votre partenaire. Ainsi, il devrait créer un « espace secure », et non jugeant, pour que vous puissiez vous exprimer tout à fait librement dans ce cadre thérapeutique", conseille le psychologue et sexologue Stéphane Garnero.

La première séance est aussi l’occasion de définir l’alliance thérapeutique (la collaboration entre les patients et le thérapeute). “N’hésitez pas en même temps d’être attentif à la manière dont vous vous sentez dans ce cadre, libre d’exprimer vos difficultés, à l’aise, en confiance et d’envisager alors avec le psychologue la faisabilité de réaliser une psychothérapie conjugale”.

Par ailleurs, comme son nom l’indique, une thérapie de couple ne se fait pas seul, il faut ainsi vérifier si le cadre thérapeutique offert (horaires, fréquence, tarifs, modalités de rencontre, proximité…) convient aussi à votre conjoint.

Prendre le temps de choisir son psychothérapeute

Même si votre couple est en crise, il est important de prendre le temps de choisir un psychothérapeute de couple ou conjugal avec lequel vous et votre partenaire vous vous sentez à l’aise et en confiance.

"Bien choisir un psychothérapeute de couple/conjugal, au-delà des compétences du thérapeute, est avant tout un choix personnel, et même le « meilleur psychothérapeute du monde » ne pourra vous aider à être ensemble si son approche ou style ne convient pas au vôtre, ou parfois aussi quand la séparation est parfois la meilleure ou la seule solution", conclut Stéphane Garnero.