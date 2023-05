Speedcubing : « faire du Rubik's Cube me permet d’éliminer le stress »

- Mieux Vivre Santé : Comment vous est venue cette passion pour le Rubik's Cube ?

Jules Desjardin - Suite à un concours de mathématiques, j’ai gagné un Rubik's Cube et un petit livret qui expliquait comment cela marchait. J’ai ensuite commencé à apprendre différentes techniques via le site Francocube, puis j’ai enchaîné assez naturellement avec les compétitions.

- Vous avez aujourd’hui 28 ans. Quand votre intérêt pour le Rubik's Cube s’est-il manifesté?

J’ai commencé à m’entraîner au collège et j’ai fait mes premières compétitions au lycée.

- Comment et combien de temps vous entraînez-vous au Speedcubing ?

A peu près une heure par jour. Concrètement, je m’entraîne en regardant des vidéos Netflix ou Youtube, car cela peut être un peu rébarbatif de ne faire que du cube pendant autant de temps.

- Vous êtes ingénieur en électronique. De quelles qualités doit-on être doté pour apprécier le Speedcubing selon vous ?

Je dirais qu’il faut d’abord une bonne dextérité au niveau des mains (j’ai par exemple pris 10 ans de cours de piano), une grande capacité d’apprentissage et beaucoup s’entraîner. Il faut aussi avoir une bonne visualisation de l’espace et une certaine intuition pour deviner comment vont bouger les pièces.

En revanche, contrairement à ce que véhiculent certains clichés, il n’est pas nécessaire d’être bon en mathématiques pour pouvoir performer en Speedcubing, ni d’avoir une très grande capacité de réflexion.

- Qu’est-ce que cette discipline vous apporte en termes de bien-être ?

J’ai rencontré ma femme dans ce milieu il y a trois ans, donc je dirais déjà que cette discipline m’a apporté l’amour. J’apprécie également le côté très social du Rubik's Cube, car je me suis fait de nombreux amis grâce à cet univers. Il y aussi quelque chose de gratifiant dans le fait de sans cesse progresser, d’aller de plus en plus vite.

Je dirais enfin que faire du cube me permet de me détendre et d’éliminer le stress.

- Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans les compétitions de Speedcubing ?

Les compétitions m’ont conduit à visiter beaucoup de pays du monde (Brésil, Thaïlande, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande...), ce qui est très agréable.

J’apprécie également l’ambiance bienveillante qui règne dans ce genre d’événement : il n’y a pas d’élitisme ni de jugement, on se réjouit à chaque fois que quelqu’un bat son propre record.

- Faire du Rubik's Cube peut-il devenir addictif ?

Oui, c’est très addictif, parce qu’on cherche sans cesse à battre notre chronomètre.

- Après un premier championnat du monde en 1982, les compétitions de Rubik's Cube ont été relancées en 2003. Avez-vous constaté une évolution du Speedcubing depuis que vous avez commencé ?

Oui. Popularisée via les réseaux sociaux, cette discipline fait de plus en plus d’adeptes depuis 5 ans, notamment chez les pré-adolescents.

- Comment vous voyez-vous dans le futur ?

Je ne sais pas du tout. Tant que mes amis feront des compétitions, je pense que je continuerai à en faire et à en organiser avec eux. Mais peut-être que cette passion finira par me passer au bout d’un certain temps.