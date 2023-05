10 astuces pour raviver votre vie sexuelle

Interviewé par The Guardian, le thérapeute Peter Saddington a livré quelques-uns de ses secrets pour relancer la vie sexuelle d’un couple qui bat de l’aile dans ce domaine.



1/ Parlez de vos problèmes sexuels



La première étape consiste à prendre quelques jours pour réfléchir à ce que l'on pense être le problème, puis à accepter de s'asseoir ensemble pour en discuter.



2/ Identifiez pourquoi vos rapports se sont dégradés



Grossesse, accouchement, vieillissement, changement d’apparence physique, ressentiment, disputes non résolues, anxiété, ménopause, problèmes d'érection... Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la vie sexuelle d’un couple peut se dégrader. "Pour pouvoir changer les choses, il est donc important de d’abord comprendre pourquoi on en est arrivé à un dysfonctionnement", explique Peter Saddington.



3/ Parlez de votre première rencontre



Pour retrouver du désir, rien de mieux que de passer une soirée à discuter de ce que vous avez aimé chez l'autre lorsque vous vous êtes rencontrés.



4/ Sortez ensemble



Prenez l’habitude de bloquer des moments où vous n’êtes que tous les deux, que ce soit pour aller au cinéma, profiter d’une exposition ou manger au restaurant.



5/ Valorisez-vous



Lorsque vous passez des temps à deux, faites un effort pour vous sentir et paraître spécial. Cela peut par exemple consister à prendre le temps de bien s’habiller et de se maquiller pour sortir dîner avec sa moitié.



6/ Embrassez et câlinez-vous



"Il ne s'agit pas de faire l'amour, mais de s'habituer à l'idée que l'on peut retrouver de l'intimité", précise le spécialiste en sexologie. "On peut aussi prendre un bain à deux ou s’allonger nu dans un lit", suggère-t-il.



7/ Échangez des mots doux



Reprenez l’habitude de faire des compliments à votre conjoint, et envoyez-lui régulièrement des sms pour simplement lui dire "tu me manques" ou "j'ai hâte de te voir".



8/ Notez sur des bouts de papier ce qui vous convient vraiment à tous les deux



Ensuite, pliez-les et mettez-les dans un bocal. Lorsque vous vous apprêtez à passer un moment intime, sortez un morceau de papier et essayez tout ce qui s'y trouve.



9/ Essayez de nouvelles positions



Pour les couples plus âgés rencontrant des problèmes de mobilité et de flexibilité, il peut être utile d’essayer différentes positions pour savoir laquelle vous met le plus à l’aise (quitte à faire le test tout habillé).



10/ Faites des exercices



"Je suggère toujours aux couples que je reçois de faire des exercices au niveau du plancher pelvien, parce qu'ils amènent à vous concentrer sur vos organes génitaux et permettent d'être beaucoup plus à l'écoute de votre corps", indique le professionnel de santé. "Pour un homme, cela peut améliorer la qualité de son érection et engendrer un meilleur contrôle de l'éjaculation. Pour une femme, cela peut aider à retrouver un peu plus de sensations à l'intérieur des parois vaginales et favoriser l'excitation", conclut Peter Saddington.