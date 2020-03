Les bienfaits des repas familiaux

L’amour que nous portons aux repas en famille et à la gastronomie fait partie des habitudes françaises, si bien qu’il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Si c’est un moment que nous apprécions tous, il serait également bénéfique pour notre santé. Une étude menée par le département de santé comportementale et de nutrition et un chercheur du laboratoire d'équilibre énergétique et de nutrition de l'université du Delaware (États-Unis) a en effet souligné les avantages des repas familiaux.

L'étude, publiée dans le Journal of Nutrition Education and Behavior, montre que les familles qui mangent ensemble ont de meilleurs résultats et un meilleur fonctionnement alimentaire. Cette nouvelle recherche s'appuie sur un certain nombre d'études menées précédemment et illustre l'importance des repas familiaux.

Selon l'autrice principale de l'étude, Shannon M. Robson, professeure assistante au département de santé et de nutrition comportementale et chercheuse au laboratoire d'équilibre énergétique et de nutrition de l'université du Delaware, “cette étude a utilisé une approche globale pour explorer la direction et l'ampleur de la relation entre l'exposition aux repas familiaux et les résultats en matière d'alimentation et de fonctionnement familial chez les enfants.”

Des repas plus équilibrés en famille

Une revue systématique ainsi qu'une méta analyse de toutes les études pertinentes publiées dans une revue à comité de lecture en anglais avant décembre 2018 a été réalisée. Les chercheurs ont constaté que les repas familiaux pris ensemble favorisent dans une large mesure la consommation de fruits et légumes. Auparavant, les études ne portaient que sur la manière dont les repas familiaux affectaient la consommation de fruits ou celle de légumes lorsqu'ils étaient examinés séparément, mais les recherches actuelles ont combiné les fruits et les légumes pour comprendre l’influence des repas familiaux sur leur consommation.

L'étude a également mis en évidence que les repas familiaux amélioraient le fonctionnement de la famille, qui se définit comme la connectivité et la communication, l'expressivité et la résolution de problèmes. Selon David Fikes, directeur exécutif de la fondation FMI, l'organisation qui a fourni une subvention de recherche pour cette étude, “il existe des milliers d'études individuelles qui examinent l’influence des repas familiaux sur la nutrition et le comportement familial, mais cette nouvelle méta analyse se penche sur la relation entre la fréquence des repas familiaux et les résultats du fonctionnement familial. Nous pouvons confirmer que les repas familiaux contribuent de manière importante à l'amélioration de la nutrition et du fonctionnement de la famille. Ce qui est impressionnant, ce sont les changements de comportement positifs que nous avons constatés au cours des cinq dernières années : 89 % des Américains estiment qu'il est important que les familles prennent autant de repas familiaux que possible chaque semaine, et 84 % sont prêts à s'engager à le faire tout au long de l’année.”

La pratique des repas familiaux n’est pas aussi sacralisée aux États-Unis que chez nous. C’est pour cette raison que la fondation FMI fait la promotion du Mois national des repas familiaux, qui est observé chaque année en septembre depuis cinq ans. Cette campagne encourage les Américains à s'efforcer d'obtenir un seul repas familial de plus par semaine à la maison. Elle incite également plus de 600 partenaires, dont des détaillants alimentaires, des fournisseurs, des collaborateurs, des médias et des célébrités, à soutenir cette initiative. Cette campagne lancée par la fondation FMI a déjà enregistré une augmentation de 36 % du nombre d'Américains qui prennent des repas en famille, un chiffre confirmé par l'étude de suivi nationale Harris Poll.