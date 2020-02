Nutrition : pour que votre enfant mange plus de fruits et de légumes, montrez l'exemple!

En France, 40% des enfants mangent moins d’un fruit et légume par jour, aliments pourtant indispensables à leur croissance. Si votre progéniture rechigne elle-aussi à s’alimenter sainement, donnez-lui l’exemple. En effet, ce que mange un père et une mère à la maison devant leur enfant influence fortement les goûts et habitudes alimentaires de ce dernier, expliquent des chercheurs dans une étude parue dans la revue Food Quality and Preference.

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’université de Finlande orientale ont suivi 114 enfants de trois à cinq ans ainsi que leurs parents. Ils ont examiné leur consommation de légumes, crus et cuits, de fruits et de baies. Ils ont ainsi pu constater que l’exemple de la mère jouait beaucoup sur la consommation de fruits et de baies de l’enfant. En revanche, celui du père prédominait pour les légumes cuits.

“Cela montre qu'apprendre aux enfants à manger leurs légumes verts n'est pas quelque chose que les mères devraient faire seules. Un exemple positif donné par les deux parents est important, tout comme leur encouragement de l'enfant”, insiste la nutritionniste Kaisa Kähkönen, chercheuse à l'université de Finlande orientale.

Le dîner, le repas le plus important pour sensibiliser aux légumes

Autre observation intéressante : le dîner est le repas le plus important pour éduquer les enfants à manger des légumes. Ces derniers peuvent être servis comme plat principal, accompagnement ou salade, suggèrent les chercheurs. “La variation peut être créée en servant des légumes crus, comme le toujours populaire concombre et la tomate, accompagnés de légumes cuits. En fait, de nombreux légumes-racines, choux et courges sont mieux servis cuits”, explique Kähkönen. Concernant les fruits, le goûter est bien sûr le moment le plus important de la journée.

L’importance des fruits et des légumes est régulièrement mise en avant par les scientifiques, même pour les adultes. Cet été, une étude avait notamment montré que consommer davantage de produits végétaux et moins d’aliments d’origine animale contribuait à la santé cardiovasculaire. Les risques de mortalité cardiovasculaire et d’insuffisance cardiaque seraient respectivement réduits de 32% et 40%. Par ailleurs, une alimentation riche en légumes et en fruits aide aussi à lutter contre le surpoids et l’obésité, véritables fléaux du 21e siècle.

En France, le Programme National Nutrition Santé, lancé en 2001 par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, recommande 5 portions de fruits et légumes par jour pour les enfants et adolescents. Pour vous faire une idée, une portion correspond à “une tomate de taille moyenne, une poignée de tomates cerise, une poignée de haricots verts, un bol de soupe, une pomme, deux abricots, 4-5 fraises ou encore une banane, soit environ 80 à 100 grammes”, est-il expliqué sur le site Manger-bouger.fr.