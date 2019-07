80% des Français sont attentifs à la préservation de leur santé

8 Français sur 10 estiment qu'il est important de préserver leur santé, selon un sondage Odoxa réalisé pour France Info et le Figaro. Les Français semblent en effet avoir intégrer certains réflexes bénéfiques à leur santé, comme le fait de boire 1,5 litre d'eau par jour (87%), manger plus de fruits et légumes (83%), pratiquer une activité physique régulière (81%), manger moins de sel ou de sucre (81%), ou encore, dormir au moins 8h par nuit pour les adultes (69%).

Plus de 3 Français sur 4 ont déjà effectué une consultation préventive, notamment pour dépister un cancer. #BaroSanté360 pic.twitter.com/a0BTC26PQV — Odoxa (@OdoxaSondages) 8 juillet 2019

L'arrêt du tabac, le "bon comportement"

68% des Français sont "bien informés des bons comportements à adopter en matière de prévention-santé", notamment grâce à leur médecin et disent appliquer certaines recommandations, précisant qu'ils le feraient davantage "s’ils en avaient les moyens ou le temps".

En outre, médecins et Français s'accordent sur l'importance d'être en bonne santé et estiment que "la prévention est plus efficace que le soin". L’arrêt ou la diminution du tabagisme représente le "bon comportement de prévention le plus souvent adopté par les Français. Il est aussi celui perçu comme ayant le plus fort impact sur la santé". Selon le sondage, les trois-quarts des Français (76%) ont eu recours à des consultations préventives (le plus souvent pour dépister des cancers).

Des disparités liées à l'âge et au niveau de vie

Les sondeurs ont cependant remarqué d'importantes disparités, notamment liées à l'âge. Ainsi, 77% des plus de 65 ans se disent bien informés, contre 61% des 18-24 ans. De même, 82% des plus de 65 ans appliquent les conseils de prévention, contre 61% des 18-24. Fait plus marquant encore : un écart de 10 points a été observé entre les personnes issues de milieux défavorisés et les celles originaires de classes aisées, concernant l'accès à l'information préventive et l'application des recommandations.

Que pensent les Français de la politique santé actuelle ? "De tous les acteurs institutionnels, le ministère de la Santé est celui qui est jugé le plus efficace pour promouvoir la prévention-santé. En revanche, le plan national de prévention santé présenté par Agnès Buzyn est encore largement méconnu par les Français, mais aussi par les médecins (1 sur 2 en a entendu parler)".

Les Français pensent que pour développer la prévention santé, il faut d'abord miser sur la formation, faire confiance au développement de la santé connectée et "revoir le modèle économique et toute la politique tarifaire actuelle en apportant une rémunération complémentaire aux soignants pour débloquer du temps à la prévention".