La pleine conscience peut vous aider à perdre du poids

Si vous faîtes partie de ceux qui regrettent déjà le comportement compulsif qu’ils ont eu aux repas de Noël et se demandent comment changer en 2019, pas de panique, une solution existe, assure la science. Il s’agit de la pleine conscience, technique inspirée du bouddhisme de plus en plus utilisée dans le développement personnel et très efficace selon une étude britannique parue dans The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Des chercheurs de l’University Hospitals Coventry and Warwickshire National Health Services Trust ont suivi 53 personnes participant à un programme de management dédié au poids dans leur établissement. Parmi elles, 33 ont pris part à au moins trois ou quatre entraînements de pleine conscience qui leur enseignaient cette technique en mangeant. Dans les six mois qui ont suivi, ces participants ont perdu en moyenne 3 kgs tandis que ceux qui n’étaient allés qu’à une ou deux cessions avaient perdu en moyenne 0,9 kgs, ont remarqué les chercheurs.

"Ces résultats indiquent que s’entraîner à pratiquer la pleine conscience peut aider les gens à améliorer leur relation avec la nourriture", explique l’étudiante Petra Hanson, qui a participé à l’étude et espère que cette approche puisse être étendue à une plus large population. "Les individus qui ont complété le programme nous ont dit qu’ils arrivaient mieux à planifier leur repas à l’avance et se sentaient plus en confiance dans le contrôle d’eux-mêmes", poursuit-elle, ajoutant que "des programmes similaires peuvent être menés dans un contexte de soins primaires ou même développés via des outils numériques (des applications par exemple, NDLR)".

"Comprendre les racines du contentement"

"La pleine conscience a un potentiel énorme en tant que stratégie pour être en bonne santé et bien dans sa peau", renchérit le docteur Thomas Barber, auteur principal de l’étude. "Dans le contexte actuel d’obésité (en 2045, un quart de la population mondiale devrait être obèse, d’après l’OMS, NDLR) et des comportements compulsifs liés à l'alimentation, nous devrions nous concentrer à aider la population à faire des choix d’hygiène de vie appropriés", conclut-il, rappelant que de nombreuses maladies telles que l’obésité, le cholestérol ou encore le diabète sont plus ou moins directement liées à l’alimentation. Plus grave encore, une mauvaise hygiène de vie peut entraîner des maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité aujourd’hui en France.

Inspirée du bouddhisme, la pratique de la méditation de pleine conscience a commencé à se développer dans le milieu médical dans les années 1970 afin de gérer le stress et les douleurs chroniques des malades. Aujourd’hui, elle est de plus en plus utilisée dans le domaine du développement personnel. Dans l’Hexagone, de nombreux programmes du genre sont proposés tels que "Mindful Eating" qui se propose (pour 450 euros tout de même) de vous aider à contrôler votre rapport à la nourriture "sans régime privatif".

"L'alimentation consciente peut nous faire prendre conscience de nos propres actions, pensées, sentiments et les motivations, afin de comprendre les racines de la santé et du contentement", est-il expliqué sur le site internet. Manger en pleine conscience, c’est être "pleinement présent" lors de son repas, "concentré sur la magie des aliments, en observant les couleurs, les odeurs, goûts et textures", à l’écoute de ses sensations corporelles et "attentif" aux pensées qui traversent son esprit, est-il précisé. Afin de mieux apprécier ce que vous ingérez, il vous est également conseillé de rester vigilant aux envies de distraction" (évitez de répondre à un email ou d’allumer la télévision, par exemple), de toujours bien vous rappelez que vos émotions jouent un rôle capital dans votre alimentation et d’être reconnaissant envers celles et ceux qui ont permis le repas dont vous vous délectez.