Comment aider son ado à se sentir mieux dans sa peau ?

Les bouleversements physiques et les variations hormonales de l'adolescence sont souvent à l'origine de nombreux complexes. A cet âge, le regard des autres devient de plus en plus important, au point de faire douter les adolescents de leurs propres qualités ou de leur personnalité. Les adultes ont alors un rôle crucial pour les aider à se sentir mieux dans leur peau.

L'aider à prendre confiance en lui

Aider son adolescent à prendre confiance en lui, c'est lui rappeler sa valeur. Lorsqu'il dit "je suis nul", il est important de lui rappeler qu'il n'est pas nul mais "qu'il se sent nul". Lui apprendre à faire la différence entre ce qu'il est et la perception qu'il a de lui-même lui l’aide à prendre du recul et pour mieux accepter ses doutes.

Inutile donc de gronder ou de critiquer négativement votre ado. Faites-le réfléchir et réaffirmez votre confiance en lui pour l'aider à faire mieux la prochaine fois. Lui faire confiance c'est aussi lui donner la possibilité de se rattraper et de réfléchir à ce qu'il a pu faire.

L'aider à se percevoir tel qu'il est

Les pensées négatives sont particulièrement fréquentes chez les adolescents qui se sentent mal dans leur peau. Pour l'aider à améliorer l'estime de lui-même et son image corporelle il est préférable de :

• L’inciter à pratiquer une activité physique, de préférence à l'extérieur de la maison ;

• L’aider à se considérer avec gentillesse et compassion ;

• L’encourager à s'accepter ;

• Éviter toute comparaison avec les autres ;

• Reconnaître ses succès et l'encourager ;

• L’aider à trouver ce qui lui plaît le plus en fonction de ses capacités ;

• L’inciter à aider les autres pour qu'il se sente utile.

A cet âge, les adolescents ont tout particulièrement besoin de dialoguer avec les adultes pour leur donner confiance en eux, mais aussi répondre à leurs questions et poser les limites.

En savoir plus : Anne-Marie Barreiro, "Aider son ado à s'épanouir: Conseils et outils pour bien communiquer avec ses enfants et mieux les comprendre", Edition Broché