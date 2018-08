Comment surmonter sa peur de l’échec ?

Personne n'aime perdre ou échouer dans ce qu'il a entrepris. La peur de revivre ce moment difficile paralyse parfois et empêche d'essayer à nouveau pour réussir. Pourtant, au-delà de ce sentiment négatif, l'échec est une véritable leçon de vie, essentielle pour apprendre à aller jusqu'au bout de ses objectifs.

Qu'est-ce que la peur de l'échec ?

L'échec étant un événement négatif, vécu de façon plus ou moins difficile, il est naturel d'en avoir peur et de ne pas souhaiter revivre la même chose. La peur de l'échec peut se caractériser par : une faible estime de soi et l'idée que l'on n'y arrivera pas ; un perfectionnisme de la réussite et de la façon d'y accéder ; un auto-sabotage pour éviter de tenter à nouveau sa chance ; un confort à ne pas s'impliquer dans de nouveaux projets à risque.

Vaincre sa peur de l'échec pour mieux réussir

Il est impossible de traverser la vie sans échec. En revanche, il est possible de décider de la façon dont ils seront perçus. Véritable leçon sur soi-même, l'échec peut être une source de motivation et de changements inattendus pour réussir. Pour minimiser la peur de l'échec, il est préférable de : voir le bon côté des choses en tirant un enseignement positif; envisager tous les résultats possibles ; avoir un autre plan en cas d'échec ; demander de l'aide ; pensez aux regrets que l'on peut avoir si on n'essaye pas et établir des objectifs atteignables.

Prendre conscience qu'il y a un risque d'échec dans tout ce que l'on entreprend permet de relativiser ce risque et d’en tirer les opportunités positives et constructives pour soi et les autres.