C’est ce qui s’appelle le sens du timing. En plein débat sur la question du cannabis thérapeutique, les buralistes viennent de poser une option sur la vente de cannabis en la personne de Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes de France (CBF), qui s’est exprimé samedi dans les colonnes du Parisien.

"Nous sommes pour le cannabis récréatif s’il est réglementé. Et nous sommes prêts à en commercialiser dans nos bureaux de tabac", avance tout de go Philippe Coy. Alors que l’exécutif vient de s’opposer à la vente libre de cannabidiol (CBD), un dérivé du cannabis non classé comme stupéfiant, le représentant des buralistes annonce avoir proposé à Agnès Buzyn de prendre la relève, et même de devenir "le premier réseau de référence du cannabis".

Le cannabis médical aux médecins

Confronté à la baisse des ventes de tabac, ayant manqué le coche de la vape, les buralistes ne souhaitent pas passer à côté d'un éventuel tournant sur le cannabis. L’ouverture du cannabis à usage médical, en cours d’examen au ministère de la Santé, n’a pourtant aucune chance de leur profiter. Le président de la CBF en a bien conscience, qui déclare "laisse(r) cela aux médecins".

La possible légalisation du cannabis à usage médical pourrait-elle paver la voie du cannabis en vente libre ? C’est le pari des buralistes, qui semblent miser sur une évolution à l’américaine. Reste que l’exécutif n’a donné aucun signe d’ouverture en ce sens, la ministre de la Santé ne faisant d’ailleurs pas mystère de son opposition radicale à l’usage récréatif. L’espoir fait vivre.