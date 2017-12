Pour ou contre ?

La Californie sur le point de légaliser le cannabis à des fins récréatives

La vente de marijuana récréative sera légalisée en Californie début 2018. Près de 40 millions d’Américains supplémentaires pourront consommer du cannabis en toute légalité.

Au 1er janvier 2018, la Californie sera le huitième Etat américain à légaliser la vente et l’usage du cannabis à but récréatif. Votée à 56% en 2016, cette nouvelle législation pourrait faire du grand Etat de l’Ouest américain le plus gros revendeur légal de marijuana au monde. La légalisation du cannabis est au centre des débats aux Etats-Unis. Vingt-deux Etats ont déjà légalisé le commerce et la consommation de marijuana à usage médical.

En 2014, le Colorado fut le premier à élargir cette légalisation à l’usage récréatif. Mais le fait que la Californie suive cet exemple donne une autre tournure au débat : 39 millions d’habitants supplémentaires seront autorisés à consommer du cannabis à des fins récréatives en toute légalité. Un marché qui s’annonce colossal. Selon les premières estimations, ce marché pourrait rapporter 7 milliards de dollars (5,8 milliards d’euros) en 2020. Comme le souligne Le Figaro, la légalisation du cannabis à des fins récréatives dans le Colorado a créé 18 000 emplois en 3 ans. Ce commerce aurait également rapporté à l'Etat un bénéfice de 50 millions de dollars et une hausse du tourisme. Le Colorado qui perçoit un montant maximal d'impôts, a même dû reverser 7,63 dollars à chacun de ses habitants en 2016.