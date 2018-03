Les femmes ne dorment pas comme les hommes.

Au lever et au coucher, les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes habitudes. Par exemple, on sait que les femmes ont tendance à se lever et se coucher plus tôt en moyenne que les hommes. L’explication est dans l’horloge biologique qui définit nos rythmes : l’homme et la femme ont une horloge réglée différemment. Celle des femmes avance plus rapidement que celle des hommes.?

Plus ou moins de 24h

Le rythme des 24 heures, que l’on appelle le rythme circadien, n’est pas parfaitement de 24 heures... Cela, on le sait depuis longtemps ; depuis les expériences avec des volontaires qui ont accepté de rester des semaines dans des grottes, sans être relié avec l’extérieur et qui perdent complétement ce rythme. La société nous impose ses rythmes, ainsi que le rythme lumière – obscurité. Lorsque l’on ne les a plus, il se produit un certain décalage. Normalement, la durée du cycle circadien, est, en moyenne, très légèrement supérieure à 24 heures chez les hommes, cela indépendamment de l’âge. Mais les femmes ont 2,5 fois plus de risque d’avoir un rythme circadien inférieur à 24 heures. Ce décalage horaire pourrait expliquer pourquoi l’insomnie touche 50% plus de femmes que d’hommes. L’horloge des femmes est aussi plus rapide que celle des hommes : la durée du cycle est, en moyenne, plus court de 6 minutes par rapport a celui des hommes.?Ce qui signifie en pratique que pour les femmes la journée définie par l’horloge biologique est terminée avant que 24 heures ne soient écoulées.

Ce décalage nécessite un réajustement de l’horloge tous les jours par rapport à la durée du jour de 24 heures.

Ce qui explique pourquoi les femmes se réveillent en moyenne plus tôt. En effet, si le réajustement n’est pas effectif, l’horloge des femmes prend de l’avance chaque jour et elles ont envie de se coucher et de se lever un peu plus tôt que la veille.

En pratique

Dans la vie quotidienne, les femmes se couchent plus tard que ce que recommande leur horloge biologique, mais celle-ci sonne toujours tôt. Cette désynchronisation entre l’heure biologique et l’heure réelle du coucher entrainerait une diminution de la durée du sommeil et des difficultés à s’endormir. Ce qui se traduit par une insomnie beaucoup plus fréquente chez les femmes.

Un argument massue qui va apporter un peu de paix dans les couples pour excuser les femmes qui ont très sommeil le soir.