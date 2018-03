Pourquoi perdre du poids ? Pour arrêter de ronfler et ramener le calme dans le couple!

Cette maladie, qui possède toutes les caractéristiques d’un vrai problème de santé public et dont, de façon surprennante on parle peu, s’appelle les apnées du sommeil. De gros ronfleurs qui arrêtent brusquement de respirer, gardent la bouche ouverte quelques secondes, puis reprennent bruyamment leurs ronflements. Dans certain cas cet arrêt se produit deux cent fois par nuit, pendant 45 secondes : deux heures et demi sans respirer qui expliquent la fatigue du lendemain. Les apnées sont aujourd’hui une cause sérieuse de maladie de cœur et d’accidents de la route par assoupissement, la troisième cause après la vitesse et l’alcool. Une étude allemande à eu recours à un simulateur, une sorte de jeu vidéo qui permet de mettre en condition de conduite monotone pendant 60 minutes, avec une vitesse moyenne virtuelle de 100 km/h, avec des conditions climatiques et des obstacles variés. Les résultats montrent tout d'abord que les apnéiques non traités ont en moyenne près de 3 accidents dans ces séances de conduite simulée, et que 13 fois, ils ont commis une faute de concentration.

Facile à repérer

C’est simple de savoir si l’on souffre d’apnée du sommeil, d’abord si l’on a la chance de vivre en couple. Ensuite ces apnées touchent quasi exclusivement les gens trop gros. En cas d’embompoint et de fatigue anormale, en particulier l’après midi, il faut faire enregistrer son sommeil, lors d’une nuit à l’hôpital, pour avoir la certitude du diagnostic. Il n’existe pas de médicaments pour régler le problème en dehors de la perte de poids souvent pas facile à obtenir. Le seul traitement est alors de porter la nuit un masque nasal fixé avec des sangles, relié à une petite machine. L’air comprimé que l’on inspire permet d’éviter que les parois de l’arrière gorge se rejoignent et entraînent un arrêt respiratoire.

Un traitement efficace

Le sommeil devient paisible, grâce à cette machine qui assure un débit d’air continu. L'étude allemande en a étudié les effets sur la conduite. Et les résultats sont clairs: non seulement l'attention et le niveau d'alerte s'améliorent en 6 semaines, mais surtout les performances de conduite précèdent ces améliorations. La fréquence des accidents diminue considérablement dès le début du traitement, moins de 1 accident à 42 jours, comme celle des fautes de concentration moins de 5 au lieu de 13 avant traitement. Mal acceptée au début par les malades, elle devient vite indispensable. Quant à la vie de couple, qui est souvent le premier frein à la décision, il faut savoir que la machine est infiniment moins bruyante que les ronfleurs. La plupart du temps ces nuits sans sommeil se traduisent d’ailleurs par – lorsque c’est possible – par la traditionnelle chambre à part de la soixantaine qui elle non plus ne favorise pas la vie de couple. Un apnéïque est quelqu’un de fatigué… donc piètre compagnon. Quelques nuits passées branché à la machine suffise généralement à redonner une certaine vigueur !