Manger intelligemment c’est manger moins et équilibré

Une tentation, dans laquelle les « faiseurs de régimes miracles » se sont engouffrés, celle de ne consommer qu’une catégorie d’aliments, pour tromper le cerveau. Souvent avec succès. Mais l’illusion ne dure que le temps de la privation. Le cerveau fait très vite payer l’addition, dès le retour d’une alimentation normale, qui est toujours la règle car, socialement et diététiquement, il est impossible de consommer la même chose au-delà de quelques semaines. En réaction, notre corps reconstitue les stocks, au-delà du besoin, pour être prêts au cas où une nouvelle décision stupide serait prise par le propriétaire du corps ! C’est l’explication du phénomène du « yoyo ». On perd un peu… On reprend beaucoup !

Donc pour perdre du poids, il faut manger moins et équilibré. Simple non ? Oui mais comment ? C’est ce que nous allons entreprendre ensemble. Là encore vous avez besoin de réfléchir un peu.

Prenez un cahier, le bloc de votre Smartphone ou de votre ordinateur, et notez le nom des dix aliments ou boissons que vous consommez le plus. Vous en aurez besoin rapidement !

Aujourd’hui, ce que vous avez à faire est simple : mangez un peu moins ; Je n’ai pas besoin de vous expliquez comment… Vous saurez parfaitement le faire!!! Je vous fais confiance

Il faut pour perdre du poids, manger intelligemment... et équilibré