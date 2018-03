« Super nouvelle, on commence demain !

Vous verrez il n’y a pas vraiment de révolution, sauf l’application de dix principes qui, très vite, vont faire partie de votre vie quotidienne ;

Aucun n’est exceptionnel ; C’est la combinaison de l’ensemble qui fait tout l’intérêt de ma méthode.

Vous avez bien entendu ! Je n’ai pas dit « régime » ;

Vous n’entendrez d’ailleurs presque jamais ce terme dans ma bouche… Ou alors pour parler des autres…

J’ai passé toute ma carrière de médecin journaliste à écouter les conseils de confrères exceptionnels, mais trop « englués » dans leur spécialité.

Les nutritionnistes font à merveille de la nutrition ;

Les spécialistes du sport préparent les athlètes et les psychiatres font de la psychiatrie !

Or être trop gros ce n’est pas que de la nutrition, de l’inactivité ou une compensation intellectuelle : c’est un mélange de tout cela ! Et c’est pourquoi il faut « mélanger » les conseils comme se mélangent les raisons…

On va d’abord commencer par respecter, de façon absolue, les deux premiers principes : « Manger moins, Faire de l’exercice physique ».

Cela peut vous paraître simple et peu révolutionnaire, mais mettre en application ces principes, est un petit peu plus compliqué qu’on ne le croie et nécessite un rendez-vous régulier, secret, vous et moi, pendant 100 jours.

« Alors demain, on commence par manger moins et faire de l’exercice »